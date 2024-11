El delicado momento en el que a David Bisbal se le rompe el pantalón en la entrepierna: "Se le sale el bulto"

David Bisbal se encontraba en pleno concierto en Buenos Aires (Argentina) cuando le ha sorprendido un imprevisto fuera de guion. El cantante hacía una de sus piruetas y sufría una rotura en su pantalón que dejaba al descubierto su ropa interior a la altura de la entrepierna.

El artista ha hecho gala de su característico sentido del humor. Cuando ha visto sus pantalones de cuero rojo rasgados ha exclamado: "Me he hecho un Laura Pausini, se me ha roto todo". El momento ha sido grabado por muchos de sus fans, que compartían las imágenes en redes sociales hasta convertir el momento en viral. El vídeo del momento de la rotura del pantalón acumula ya miles de visualizaciones y mensajes en las redes sociales. No han faltado los memes y los mensajes que han ampliado la zona en la que se ha producido la rotura del pantalón para mostrar la entrepierna.

La colaborador de Espejo Público Pilar Vidal ha comentado este momento: "Se le sale el bulto", exclamaba. Una afirmación a la que Gema López añadía en tono de broma: "Yo creo que Pilar ha hecho así y lo ha ampliado en casa".

