El rap en directo de Bustamante con Trancas y Barrancas que hizo vibrar a El Hormiguero

La visita de David Bustamante a El Hormiguero nos dejó uno de los momentos más inesperados y divertidos de la noche. Tras hablar sobre su cambio físico, Pablo Motos retó al cantante a crear un rap improvisado en directo, y el resultado fue espectacular.

El presentador pidió al público que dijera varias palabras al azar, y las elegidas fueron: “vida”, “amor”, “música” y “deporte”.

Con esa mezcla como base, Bustamante, junto a Trancas y Barrancas, se lanzó a improvisar una letra sobre la marcha con ritmo, ingenio y mucho humor: "Mira que ensayamos y no nos avisas de esto", bromearon las hormigas.

Entre risas, rimas y complicidad, el cantante demostró su espontaneidad y talento musical, creando un tema completamente improvisado que levantó al público y contagió al plató de energía.

El resultado fue tan sorprendente que Pablo Motos no dudó en aplaudir su habilidad para improvisar, mientras las hormigas celebraban el “flow” del artista. Sin duda, un momento inolvidable que combinó música, diversión y mucho carisma.