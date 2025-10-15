Antena 3 LogoAntena3
¡Increíble! Un contorsionista pasa su cuerpo entero por una raqueta de tenis en El Hormiguero

Marron ha invitado al programa a Aleksandr Batuev para sorprendernos en el programa con esta increíble hazaña nunca vista.

ciencia

El Hormiguero
La visita de David Bustamante a El Hormiguero dejó grandes momentos, y entre ellos destacó uno tan impactante como imposible de creer. Durante su habitual sección de ciencia, Marron lanzó una curiosa pregunta al aire: “¿Puede un ser humano pasar todo su cuerpo a través de una raqueta de tenis?”

Para demostrarlo, el equipo de ciencia del programa invitó a uno de los mejores contorsionistas del planeta, Aleksandr Batuev, un artista capaz de realizar esta asombrosa hazaña.

Ante la mirada atónita de Bustamante, de Pablo Motos y de todo el público, Aleksandr realizó su espectacular demostración pasando su cuerpo entero a través del marco de una raqueta de tenis, sin romperla ni deformarla. Un momento impresionante que dejó el plató boquiabierto y se ganó una gran ovación.

Marron explicó que el contorsionista lleva más de 15 años dedicándose a esta disciplina, entrenando entre tres y cuatro horas diarias para mantener su flexibilidad y fuerza. Una muestra más de cómo la ciencia, el esfuerzo y el cuerpo humano pueden desafiar los límites de lo imaginable.

Un número tan sorprendente como hipnótico que convirtió la noche de Bustamante en El Hormiguero en un auténtico espectáculo de talento, música y ciencia en directo.

ciencia

