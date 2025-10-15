"Yo he venido a ganar": los coaches se preparan para las penúltimas Audiciones de La Voz

La competición se intensifica en La Voz. Este viernes a las 22:00h en Antena 3, llegan las penúltimas Audicionesa ciegas, una gala llena de estrategia, emoción y grandes voces que podrían cambiar el rumbo del programa.

Con los equipos casi completos, los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra sacan su lado más competitivo. “Yo he venido a ganar”, asegura Yatra, decidido a luchar por las últimas voces que pueden llevarle a la victoria. Pero Mika lo tiene claro: “Malú es muy peligrosa”, avisa entre risas, consciente de todo lo que es capaz de hacer la madrileña para hacerse con las mejores voces de la edición.

En esta gala viviremos nuevos plenos, estrategias inesperadas y actuaciones que pondrán en pie al público. Los coaches apuran sus últimas oportunidades para completar los equipos y cada giro de silla puede ser decisivo. ¡No te lo puedes perder!