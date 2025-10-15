Antena 3 LogoAntena3
Este viernes

"Yo he venido a ganar": los coaches se preparan para las penúltimas Audiciones de La Voz

La tensión y la emoción se disparan en la recta final de las Audiciones a ciegas. Con los equipos casi cerrados, los coaches se preparan para una noche decisiva en la que todo puede pasar.

Abrazo Mika y Malú

Celia Gil
Publicado:

La competición se intensifica en La Voz. Este viernes a las 22:00h en Antena 3, llegan las penúltimas Audicionesa ciegas, una gala llena de estrategia, emoción y grandes voces que podrían cambiar el rumbo del programa.

Con los equipos casi completos, los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra sacan su lado más competitivo. “Yo he venido a ganar”, asegura Yatra, decidido a luchar por las últimas voces que pueden llevarle a la victoria. Pero Mika lo tiene claro: “Malú es muy peligrosa”, avisa entre risas, consciente de todo lo que es capaz de hacer la madrileña para hacerse con las mejores voces de la edición.

En esta gala viviremos nuevos plenos, estrategias inesperadas y actuaciones que pondrán en pie al público. Los coaches apuran sus últimas oportunidades para completar los equipos y cada giro de silla puede ser decisivo. ¡No te lo puedes perder!

