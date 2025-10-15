Antena 3 LogoAntena3
El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'

El chef del programa ha versionado el típico tiramisú italiano dándole un toque cántabro en honor a David Bustamante.

El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'

David Bustamante ha brillado en El Hormiguero con su entusiasmo y su característico sentido del humor. Entre confidencias y recuerdos, el artista ha conquistado al público con su naturalidad.

Para poner el broche de oro a su visita, David de Jorge ha llegado al plató dispuesto a homenajear al invitado con un tiramisú inspirado en Cantabria. Con su gracia habitual, el chef ha conseguido sacar de quicio una vez más a Pablo Motos, que se le ha vuelto a complicar la receta.

Versionando el postre italiano utilizando sobaos pasiegos, nata, azúcar, huevos, mermelada, zumo de naranja y queso mascarpone, el colaborador ha creado un dulce irresistible con el que tanto el invitado como el presentador han alucinado. ¡Toma nota!

El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'
El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'

Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"
Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"

El cantante ha confesado qué suele hacer antes de subirse un escenario.

