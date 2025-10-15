¡Pruébalo!
El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'
El chef del programa ha versionado el típico tiramisú italiano dándole un toque cántabro en honor a David Bustamante.
David Bustamante ha brillado en El Hormiguero con su entusiasmo y su característico sentido del humor. Entre confidencias y recuerdos, el artista ha conquistado al público con su naturalidad.
Para poner el broche de oro a su visita, David de Jorge ha llegado al plató dispuesto a homenajear al invitado con un tiramisú inspirado en Cantabria. Con su gracia habitual, el chef ha conseguido sacar de quicio una vez más a Pablo Motos, que se le ha vuelto a complicar la receta.
Versionando el postre italiano utilizando sobaos pasiegos, nata, azúcar, huevos, mermelada, zumo de naranja y queso mascarpone, el colaborador ha creado un dulce irresistible con el que tanto el invitado como el presentador han alucinado. ¡Toma nota!
