El inesperado regalo de Bustamante a El Hormiguero: una canción inédita que ha enamorado al público

La visita de David Bustamante a El Hormiguero estuvo llena de momentos especiales, pero ninguno tan emocionante como la sorpresa que el artista preparó para Pablo Motos, el equipo del programa y todos los espectadores.

El cantante quiso regalar una canción inédita, un tema muy personal que presentó por primera vez en el plató del programa. Acompañado por una banda de músicos, Bustamante tomó el micrófono y emocionó a todos con la interpretación de ‘Sé’, una balada llena de sentimiento y sensibilidad con la que consiguió poner la piel de gallina a todo el público.

La actuación fue recibida con una gran ovación y dejó al plató envuelto en una atmósfera mágica. Bustamante agradeció el cariño del público y del programa, que lo acompañó en un momento tan especial.

Con esta sorpresa, el artista volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los intérpretes más queridos de la música española: voz, emoción y corazón a flor de piel en un estreno inolvidable en El Hormiguero.