Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te lo pierdas

Disfruta de la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

El artista ha sido el protagonista de una noche marcada por el show y las risas.

Disfruta de la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

Publicidad

La presencia de David Bustamante en El Hormiguero ha sido un derroche de energía positiva. El cantante ha compartido momentos entrañables y divertidos, dejando claro por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos del país.

Lo primero de lo que han hablado, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre su cambio físico. El artista ha reaparecido en plena forma y ha reflexionado sobre lo que ha supuesto para él cambiar su rutina de vida.

fisico

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por las manías más extrañas que tiene antes de actuar. David ha confesado que, entre otras, suele marcar los escalones que tiene que subir hasta el escenario para terminar su caminata hasta arriba con el pie derecho.

Además, también ha revelado su pasión por la improvisación y las batallas de gallos. El presentador ha querido ponerle a prueba y ha pedido palabras al público para que demostrase, junto a Trancas y Barrancas, de lo que es capaz.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

Abrazo Mika y Malú

"Yo he venido a ganar": los coaches se preparan para las penúltimas Audiciones de La Voz

ciencia

¡Increíble! Un contorsionista pasa su cuerpo entero por una raqueta de tenis en El Hormiguero

El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'
¡Pruébalo!

El homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bustamante con su 'sobaomisú'

canción
En directo

El inesperado regalo de Bustamante a El Hormiguero: una canción inédita que ha enamorado al público

rap
¡Momentazo!

El rap en directo de Bustamante con Trancas y Barrancas que hizo vibrar a El Hormiguero

Bustamante demostró su talento y sentido del humor al crear sobre la marcha un rap con las palabras elegidas por el público del programa.

Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"
En El Hormiguero

Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"

El cantante ha confesado qué suele hacer antes de subirse un escenario.

“¡La he liado!”: el confuso desenlace de Rosa en El Rosco tras ir a por al bote

“¡La he liado!”: el confuso desenlace de Rosa en El Rosco tras ir a por al bote

“Hay que creer”: la lección que Isabel Forner aprende con un pleno en el ¿Dónde Están?

“Hay que creer”: la lección que Isabel Forner aprende con un pleno en el ¿Dónde Están?

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

Publicidad