Disfruta de la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

La presencia de David Bustamante en El Hormiguero ha sido un derroche de energía positiva. El cantante ha compartido momentos entrañables y divertidos, dejando claro por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos del país.

Lo primero de lo que han hablado, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre su cambio físico. El artista ha reaparecido en plena forma y ha reflexionado sobre lo que ha supuesto para él cambiar su rutina de vida.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por las manías más extrañas que tiene antes de actuar. David ha confesado que, entre otras, suele marcar los escalones que tiene que subir hasta el escenario para terminar su caminata hasta arriba con el pie derecho.

Además, también ha revelado su pasión por la improvisación y las batallas de gallos. El presentador ha querido ponerle a prueba y ha pedido palabras al público para que demostrase, junto a Trancas y Barrancas, de lo que es capaz.