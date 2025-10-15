Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 15 de octubre

“¡La he liado!”: el confuso desenlace de Rosa en El Rosco tras ir a por al bote

La concursante se ha visto obligada a la remontada después de que Manu se plantara con 21 aciertos y sin fallos.

“¡La he liado!”: el confuso desenlace de Rosa en El Rosco tras ir a por al bote

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa ha protagonizado su Rosco más extraño en sus 230 programas en Pasapalabra, por cómo ha transcurrido y por un final lleno de dudas tras afrontar una remontada contra Manu. La coruñesa ha sido la encargada de comenzar este duelo tras haber acumulado nueve segundos más, en parte gracias a su pleno en La Pista. Roberto Leal ni podía creerse la racha que llevan los dos concursantes: “¡Son mis hijos!”.

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

Lo llamativo en este Rosco ha sido la cautela con la que Rosa ha jugado, hasta el punto de que ha terminado su primera vuelta con sólo 14 aciertos. Siempre ha ido por detrás en el marcador respecto a Manu, que ha jugado a su ritmo habitual pero logrando importantes ventajas, como en un parcial de 19-10.

El madrileño se ha plantado con 21 aciertos, al verse sin opciones de ganar el bote de 2.254.000 euros. Rosa necesitaba cuatro respuestas para empatar y, ya a solas con Roberto Leal, se ha enfrentado a ese examen. Creyendo tener ya incluso la victoria en su mano, la concursante incluso ha arriesgado. Ha fallado y, de repente, le han surgido las dudas: ¿ha cometido el error con 22 aciertos o con 21? “¡La he liado!”, ha exclamado. El presentador ha aclarado el desenlace. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

“¡La he liado!”: el confuso desenlace de Rosa en El Rosco tras ir a por al bote

“¡La he liado!”: el confuso desenlace de Rosa en El Rosco tras ir a por al bote

“Hay que creer”: la lección que Isabel Forner aprende con un pleno en el ¿Dónde Están?

“Hay que creer”: la lección que Isabel Forner aprende con un pleno en el ¿Dónde Están?

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”
Mejores momentos | 15 de octubre

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”

Ángel Nieto
En plató

Valentín Requena recuerda la trágica muerte de Ángel Nieto por la que su familia luchó durante años: "Fue durísimo"

Julián Contreras
Exclusiva

Julián Contreras rompe su silencio tras estallar contra Lourdes Montes y Fran Rivera: "Yo no he iniciado nada"

El hermano de Fran Rivera está muy dolido tras las declaraciones de Lourdes Montes en nuestro programa, asegurando que este les atacó por dinero y era una persona interesada. Tras sus duras declaraciones en una entrevista contra el clan Rivera, hablamos con él.

María Jesús
Hablamos con ella

María Jesús, la mujer más baja de España, mide 97 centímetros: "Todavía me veo obligada a pedir ayuda para muchas cosas"

La vida de María Jesús siempre ha estado marcada por su altura, aunque esta no le ha impedido disfrutar, sacarse tres carreras y casarse dos veces. Hoy, nos cuenta cómo aprendió a ignorar las críticas y a quererse tal y como es, aunque denuncia que hace falta recorrer un largo camino hacia la inclusión.

Mónica Pont

Mónica Pont se sincera sobre los efectos de la menopausia: "Me dijeron que una solución era que me hormonara"

Mar Flores

La dura lucha de Mar Flores y Miguel Lago contra el bullying que sufrían sus hijos: "No encontré el apoyo del colegio"

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó al volver del colegio en Sevilla

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó tras denunciar bullying: "El colegio tiene que tomar cartas en el asunto"

Publicidad