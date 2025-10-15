“¡La he liado!”: el confuso desenlace de Rosa en El Rosco tras ir a por al bote

Rosa ha protagonizado su Rosco más extraño en sus 230 programas en Pasapalabra, por cómo ha transcurrido y por un final lleno de dudas tras afrontar una remontada contra Manu. La coruñesa ha sido la encargada de comenzar este duelo tras haber acumulado nueve segundos más, en parte gracias a su pleno en La Pista. Roberto Leal ni podía creerse la racha que llevan los dos concursantes: “¡Son mis hijos!”.

Lo llamativo en este Rosco ha sido la cautela con la que Rosa ha jugado, hasta el punto de que ha terminado su primera vuelta con sólo 14 aciertos. Siempre ha ido por detrás en el marcador respecto a Manu, que ha jugado a su ritmo habitual pero logrando importantes ventajas, como en un parcial de 19-10.

El madrileño se ha plantado con 21 aciertos, al verse sin opciones de ganar el bote de 2.254.000 euros. Rosa necesitaba cuatro respuestas para empatar y, ya a solas con Roberto Leal, se ha enfrentado a ese examen. Creyendo tener ya incluso la victoria en su mano, la concursante incluso ha arriesgado. Ha fallado y, de repente, le han surgido las dudas: ¿ha cometido el error con 22 aciertos o con 21? “¡La he liado!”, ha exclamado. El presentador ha aclarado el desenlace. ¡Descúbrelo en el vídeo!