Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"

El cantante ha confesado qué suele hacer antes de subirse un escenario.

Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"

David Bustamante ha llenado El Hormiguero de energía, simpatía y pasión. El artista ha compartido anécdotas personales y momentos llenos de emoción, demostrando su carisma y cercanía con el público.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por sus manías más extrañas. Según ha dicho, necesita que le marquen con una pegatina el escalón en el que tiene que poner el primer pie para que le cuadre y pueda subir con el derecho.

Sin embargo, pese a que ha querido dejarlo ahí, el presentador ha sacado a la luz muchos otros rituales que tiene. David ha alegado que se deben a su época de futbolista contando que se viste siempre por el mismo lado, que se levanta con el pie derecho y muchas más. ¡No te lo pierdas!

Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"
Las manías más extrañas de David Bustamante antes de sus conciertos: "Me tiene que cuadrar el pie derecho"

El cantante ha confesado qué suele hacer antes de subirse un escenario.

