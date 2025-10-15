Juego de pelotas | Programa 7
Sueños de libertad se cuela en Juego de pelotas… ¡y envía a Rocío directamente a la piscina!
Justo la concursante a la que más miedo le dan las alturas del grupo Matescape ha sido la primera en caer al agua por no conocer la serie que reina en las tardes de Antena 3.
A los amantes de las matemáticas les ha generado muchas dudas la pregunta sobre series de televisión: ¿cuáles están protagonizadas por mujeres? Algunas ficciones les sonaban, pero otras no las han visto.
Una de las posibles respuestas a las preguntas es una serie que triunfa cada tarde en Antena 3… ¡Sueños de libertad! Sin embargo, parece que ninguno de los integrantes de Matescape la ha visto, ya que en ningún momento se han planteado colocarse sobre su casilla.
Por desgracia, uno de los integrantes ha caído al agua, ya que han dejado Sueños de libertad sin marcar y Begoña es una de las grandes protagonistas de la serie. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
