Daniel Bashandeh, sobre la Guerra de Irán, pesimista con la sucesión de Jameneí: "No sabemos su estado de salud"

Aunque en los últimos días parecía perder fuerza la candidatura del hijo de Alí Jameneí, asesinado en los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el régimen de la República Islámica de Irán ha designado a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo.

Camino a la militarización total

No hace una valoración positiva de la sucesión Daniel Bashandeh, analista político Iraní, que vaticina una mayor "militarización del régimen iraní" a partir de ahora. Además de reducir significativamente los riesgos de fragmentación interna. Según Daniel la llave del régimen está en manos de los 'Pasdaran', la Guardia Revolucionaria Iraní. que con su visto bueno al liderazgo de Mojtaba "buscan tener más control del país".

Un reto para Trump

Lo que define Bashandeh como una "bunkerización del régimen" no haría sino alimentar aún más los rumores de que Mojtaba Jamení habría sido herido en los bombardeos contra la cúpula dirigente de Irán: "No ha tenido una aparición pública. No sabemos cuál es el estado de salud del líder".

Duda del camino inmediato de la república islámica, pero expresa con contundencia su análisis sobre quién maneja los hilos en estos momentos en Irán, y mientras que otros analistas ven posibilidad de diálogo entre el nuevo mandatario y Estados Unidos, Bashandeh cree que harán más difícil la resolución pacífica del conflicto a Donald Trump: "Este nuevo liderazgo veremos hacia dónde nos lleva, pero realmente quien está liderando ahora mismo Irán son los 'Pasdaranes'. Son los que tienen la llave del futuro de Irán y van a plantear un órdago a Donald Trump".

En esa escena del futuro inmediato de su país, el analista subrayaba por último la necesidad de establecer diálogos y tender puentes entre una sociedad iraní "aislada en los últimos años", y la Unión Europea, a fin de evitar que se perpetúe el sufrimiento de 90 millones de personas.

