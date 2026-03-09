Futuro de Irán
Daniel Bashandeh, sobre la Guerra de Irán, pesimista con la sucesión de Jameneí: "No sabemos su estado de salud"
El analista político iraní ha abordado la sucesión del líder supremo del país por uno de sus hijos, Mojtaba Jameneí. La elección del nuevo líder de los ayatolás disipa los riesgos de división interna, según Daniel Bashandeh, con unas consecuencias evidentes.
- Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo
- Irán nombra líder supremo a Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá asesinado, en pleno pulso con EEUU e Israel
- ¿Es un No a la Guerra 'fake' el de Pedro Sánchez?, responde Ana Botella: "Tuvo rapidez política en ponerse delante de la pancarta"
- Vicente Vallés, sobre el último espectáculo de Donald Trump: "Le faltaba un turbante para parecer el ayatolá en el Despacho Oval"
Publicidad
Aunque en los últimos días parecía perder fuerza la candidatura del hijo de Alí Jameneí, asesinado en los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el régimen de la República Islámica de Irán ha designado a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo.
Camino a la militarización total
No hace una valoración positiva de la sucesión Daniel Bashandeh, analista político Iraní, que vaticina una mayor "militarización del régimen iraní" a partir de ahora. Además de reducir significativamente los riesgos de fragmentación interna. Según Daniel la llave del régimen está en manos de los 'Pasdaran', la Guardia Revolucionaria Iraní. que con su visto bueno al liderazgo de Mojtaba "buscan tener más control del país".
Un reto para Trump
Lo que define Bashandeh como una "bunkerización del régimen" no haría sino alimentar aún más los rumores de que Mojtaba Jamení habría sido herido en los bombardeos contra la cúpula dirigente de Irán: "No ha tenido una aparición pública. No sabemos cuál es el estado de salud del líder".
Duda del camino inmediato de la república islámica, pero expresa con contundencia su análisis sobre quién maneja los hilos en estos momentos en Irán, y mientras que otros analistas ven posibilidad de diálogo entre el nuevo mandatario y Estados Unidos, Bashandeh cree que harán más difícil la resolución pacífica del conflicto a Donald Trump: "Este nuevo liderazgo veremos hacia dónde nos lleva, pero realmente quien está liderando ahora mismo Irán son los 'Pasdaranes'. Son los que tienen la llave del futuro de Irán y van a plantear un órdago a Donald Trump".
En esa escena del futuro inmediato de su país, el analista subrayaba por último la necesidad de establecer diálogos y tender puentes entre una sociedad iraní "aislada en los últimos años", y la Unión Europea, a fin de evitar que se perpetúe el sufrimiento de 90 millones de personas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Antonio Miguel Carmona, sobre el 'caso Koldo': "Yo en el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos y lo elevé"
- El último gesto de la reina Letizia al rey Felipe VI, a examen: "Hay gente que en esto ha visto soberbia"
- ¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad