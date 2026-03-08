Antena3
Clienta indignada tras pagar por usar el Wi-Fi del bar: "Me cobraron 4 euros sin avisar"

Cada vez más hosteleros optan por buscar medidas contra los clientes aprovechados. Una de las más extendidas: añadir un suplemento por hacer uso de la luz o internet.

Después de la pandemia se ha producido un cambio claro en la manera en que se hace uso los bares. Algunos clientes ya no van solo a tomar algo, sino que aprovechan estos espacios para trabajar con el ordenador durante varias horas, utilizando la conexión a internet y ocupando una mesa mientras consumen únicamente un café.

Esta nueva costumbre ha llevado a muchos propietarios a reaccionar. Para evitar que las mesas permanezcan ocupadas durante toda la jornada con un consumo mínimo, algunos establecimientos han optado por limitar el tiempo, retirar o restringir el Wi-Fi o incluso cobrar un importe extra por su uso.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a Siciliana, una clienta a la que le cobraron un suplemento de 4 euros por usar el Wi-Fi del bar. Según nos cuenta, estuvo unos tres cuartos de hora y pidió un café y un pincho, por lo que considera que no estaba abusando del servicio. "No estuve eternamente", señala.

Además, añade que lo que más le molesta es que, cuando pidió el Wi-Fi, ni siquiera la avisaron. "Le dije que tenía más cara que espalda", advierte Siciliana, "nos van a cobrar hasta por respirar". ¡Dale al play para escuchar su historia!

