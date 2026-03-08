El miércoles a las 23:00 horas
¿Sobrevivirá Joaquín al masaje capilar?: "¡Que fuertes tienes los dedos!"
El exfutbolista ha recibido un masaje muy especial, lo que no se esperaba es la potencia del masajista sobre su cabeza. ¿Conseguirá salir airoso del masaje? No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.
Susana Saborido se ha llevado a joaquín, Salma y Daniela a un templo para pasar unos días de retiro espiritual con monjes.
Durante su estancia en el retiro, Joaquín va a disfrutar de un relajante masaje capital. Lo que parece ser un rato para desconectar acaba siendo una tortura para el exfutbolista, "¡qué fuertes tiene los dedos!" le dice Joaquín a Susana mientras el masajista se esfuerza en su cuero cabelludo.
¿Sobrevivirá el capitán al masaje? Descúbrelo el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.
