Eva Soriano, tras un programa maldito: “Si llego a saber el zurullo que han hecho mis compañeros, yo habría ido mucho más tranquila”

La humorista ha bromeado sobre su actuación en el puente al ver lo que ha pasado con el resto de los desafíos de sus compañeros.

Carmen Pardo
Publicado:

María José Campanario ha explicado que ha tenido un lápsus en El Puente y ha querido poner en valor los enfados con el jurado. Por su parte, Jessica Goicochea se ha mostrado contenta a pesar de no haber acabado su reto de escapismo a tiempo. “Me da rabia porque en los ensayos no fallé” ha dicho la influencer.

El gran fracaso de María José Campanario y Eva Soriano en El Puente

Eva Soriano ha bromeado sobre cómo pierde semana ras semana y ha confesado que llega a saber la dinámica del programa habría ido más tranquila en El Puente.

Daniel Illescas ha asegurado estar cansado pero contento con cómo le ha salido la prueba, “era como estar de fiesta con mis amigos” ha dicho el influencer.

Willy Bárcenas se ha frustrado tras fracasar en el tiro y José Yélamp ha afirmado que “en ningún momento le he cogido el feeling a la prueba”.

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

