Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Tel Aviv lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano y Teherán

La guerra en Irán lejos de irse suavizando parece que se enquista cada día más. El último episodio pasa por el desafío lanzado desde Irán a Estados Unidos. Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, ha sido nombrado como el sucesor y el pueblo lo ha celebrado en la calle.

Miles de iraníes en las calles han expresado su respaldo al nuevo líder en las calles de Teherán donde coches y banderas han teñido el paisaje. El nuevo Ayatolá llega al cargo bajo la amenaza de muerte de Estados Unidos e Israel. Para los expertos, la continuación del mismo proyecto que el del líder caído, la línea dura del régimen y un mensaje desafiante hacia Donald Trump. Mojtaba Jameneí sobrevivió al ataque en el que murió su padre, su madre y su mujer.

La guerra cumple ya 10 días y lejos de ralentizarse el conflicto escala y los bombardeos sobre Irán se centran en las instalaciones energéticas. Teherán está cubierta de una nube tóxica tras los bombardeos israelíes contra instalaciones petroleras. Donald Trump parece tener una nueva ambición que sería el uranio de Irán. Por su parte, Irán ha contestado con una lluvia de misiles sobre el centro de Israel donde han sonado las sirenas. Algunos han logrado superar la "cúpula de hierro", su escudo antimisiles. Arabia Saudita y Qatar también han anunciado que han interceptado drones en su territorio.

La advertencia resuena desde el inicio del ataque, pero las consecuencias empiezan ya a ser palpables. En España concretamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi ha asegurado que la inflación subirá porque el gas y el petróleo repercuten en toda nuestra economía: sobre todo, en el campo y en la industria. El barril de petróleo acaba de superar los 100 dólares. No lo hacía desde hace 4 años cuando comenzó la guerra de Ucrania y las bolsas asiáticas abren la jornada con pérdidas importantes