Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Tel Aviv lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano y Teherán
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel.
La guerra en Irán lejos de irse suavizando parece que se enquista cada día más. El último episodio pasa por el desafío lanzado desde Irán a Estados Unidos. Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, ha sido nombrado como el sucesor y el pueblo lo ha celebrado en la calle.
Miles de iraníes en las calles han expresado su respaldo al nuevo líder en las calles de Teherán donde coches y banderas han teñido el paisaje. El nuevo Ayatolá llega al cargo bajo la amenaza de muerte de Estados Unidos e Israel. Para los expertos, la continuación del mismo proyecto que el del líder caído, la línea dura del régimen y un mensaje desafiante hacia Donald Trump. Mojtaba Jameneí sobrevivió al ataque en el que murió su padre, su madre y su mujer.
La guerra cumple ya 10 días y lejos de ralentizarse el conflicto escala y los bombardeos sobre Irán se centran en las instalaciones energéticas. Teherán está cubierta de una nube tóxica tras los bombardeos israelíes contra instalaciones petroleras. Donald Trump parece tener una nueva ambición que sería el uranio de Irán. Por su parte, Irán ha contestado con una lluvia de misiles sobre el centro de Israel donde han sonado las sirenas. Algunos han logrado superar la "cúpula de hierro", su escudo antimisiles. Arabia Saudita y Qatar también han anunciado que han interceptado drones en su territorio.
La advertencia resuena desde el inicio del ataque, pero las consecuencias empiezan ya a ser palpables. En España concretamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi ha asegurado que la inflación subirá porque el gas y el petróleo repercuten en toda nuestra economía: sobre todo, en el campo y en la industria. El barril de petróleo acaba de superar los 100 dólares. No lo hacía desde hace 4 años cuando comenzó la guerra de Ucrania y las bolsas asiáticas abren la jornada con pérdidas importantes
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Macron y el primer ministro griego muestran en persona a Chipre su apoyo ante los ataques
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, visitan este lunes Chipre para expresar en persona al país, que preside este semestre la UE, su apoyo, también militar, tras los ataques con drones de fabricación iraní lanzados desde el Líbano.
Los dos aliados comunitarios tienen previsto reunirse hoy con el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base militar británica de Akrotiri.
Los tres mandatarios se reunirán en la base aérea Andreas Papandreou, donde ya operan cuatro cazas F-16 enviados por Grecia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Von der Leyen: Ya no se puede depender de un sistema "basado en normas" para defender a la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añade que la UE debe estar preparada para proyectar su poder de manera más firme, ya que ya no puede depender únicamente de un sistema "basado en reglas" frente a las " complejas amenazas" y debe evaluar si sus instituciones y mecanismos ayudan o perjudican su credibilidad.
"Necesitamos reflexionar sobre si el sistema que construimos, con todos sus bienintencionados intentos de consenso y compromiso, es más una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico", añadió la jefa del Ejecutivo comunitario, en la conferencia anual de embajadores de la UE. .
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Von der Leyen: "No debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio.
"Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", declaró Von der Leyen en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, donde cargó duramente contra el régimen de los ayatolás.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El ejército israelí lanza una nueva ola de ataques a Beirut
El ejército israelí ha anunciado una nueva oleada de bombardeos contra supuesta infraestructura de la milicia chií libanés Hezbolá, aliado de Irán, en los suburbios del sur de Beirut, la capital de Líbano.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Confiscación de propiedades a los iraníes que apoyen el ataque de EEUU e Israel
Se ha emitido una advertencia por parte de la fiscalía general iraní a los iraníes residentes en el extranjero, ya que podrían sufrir la confiscación de sus propiedades y enfrentar otras sanciones legales si "simpatizan, apoyan o cooperan" con Estados Unidos e Israel.
Canales recién creados en Telegram que prestan ayuda al régimen de Irán ya han compartido detalles de iraníes residentes en el extranjero que han publicado comentarios críticos con las autoridades clericales iraníes y de apoyo a la campaña militar estadounidense-israelí.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Crece la preocupación de India por su seguridad energética y por su comercio
El ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, ha advertido que la escalada del conflicto tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán supone una amenaza "grave" para la seguridad energética y el comercio del país, que está estrechamente vinculado a Oriente Medio.
También remarcó la gravedad del conflicto y subrayó que los países del Golfo son un socio comercial clave para India, con un comercio anual cercano a los 200.000 millones de dólares. "Este conflicto en curso es motivo de especial preocupación para la India. Somos una región vecina y, comprensiblemente, tenemos un interés evidente en que Asia Occidental se mantenga estable y en paz", añadió el canciller.
El ministro advirtió además de los riesgos para la navegación comercial en la región, ya que más del 80 % de sus importaciones energéticas transitan por el estrecho de Ormuz, siendo este país el tercero más afectado por su bloqueo por detrás de China y Japón. "La India está a favor de la paz y pide moderación, diálogo y diplomacia para reducir las tensiones", concluyó.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Turquía anuncia el despliegue de seis cazas F-16
Turquía ha anunciado hoy el despliegue de seis cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), una entidad sólo reconocida por Ankara, dentro de las medidas para mejorar su seguridad en el contexto de la guerra en Oriente Medio.
El Ministerio de Defensa ha señalado en un comunicado que el despliegue busca "aumentar la seguridad de la República Turca del Norte de Chipre a la luz de los últimos acontecimientos en nuestra región".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: 32 heridos, cuatro graves, tras el ataque de un dron iraní en Sitra
El ministerio de Salud de Baréin ha informado hoy de 32 heridos, cuatro de ellos de gravedad, tras el ataque de un dron iraní en Sitra, recoge la agencia estatal de noticias 'BNA'.
Todos los heridos, entre ellos un bebé de dos meses y dos niños de 7 y 8 años, son ciudadanos bareiníes, recoge el medio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: "Nueva era de honor y autoridad" en Irán
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha felicitado hoy al nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, a la vez que señaló que su designación marca "una nueva era de honor y autoridad" para el país.
La Asamblea de Expertos, que está integrada por 88 miembros, eligió al ayatolá como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, fallecido durante la guerra con Estados Unidos e Israel.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Las últimas novedades del conflicto en Oriente Medio
Este lunes, el poder iraní ha cerrado filas alrededor del nombramiento del ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como nuevo líder supremo, en desafío a Estados Unidos, mientras continúa el conflicto y el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril.
El Ejército de Israel anunció nuevas oleadas de ataques contra la región central de Irán e infraestructura del grupo chií Hizbulá en Beirut, y Baréin informó de 32 heridos por un dron iraní, todo ello en medio de ataques a países del Golfo Pérsico. Son las últimas novedades del conflicto en Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel anuncia que bombardeará el sur de Beirut
Según el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, Israel anunció que bombardeará el sur de Beirut durante "las próximas horas".
"En las próximas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuarán con contundencia contra la infraestructura terrorista de la Asociación Al Qard Al Hasan, elemento central en la financiación de las actividades terroristas de Hizbulá", publicó el portavoz militar en su cuenta de 'X'.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Ataques de Israel a centros de mando de Seguridad Interna y de los Basij en Irán
Esta madrugada, la Fuerza Aérea israelí atacó centros de mando de las fuerzas de Seguridad Interna y del grupo paralimitar de los Basij en Irán.
"Entre las infraestructuras atacadas se encuentran: el cuartel general del cuerpo regional del régimen iraní, el centro de mando de las fuerzas de Seguridad Interna en Isfahán, una base adicional utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Basij, y el cuartel general de la policía del CGRI", reza un comunicado publicado por el Ejército.
Según el comunicado militar, la Fuerza Aérea israelí completó también ataques adicionales contra objetivos en distintas partes del país. Entre los blancos alcanzados figura una instalación de producción de motores para cohetes y varias bases de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance que, según sostiene el Ejército israelí, estaban "preparadas para ser disparadas hacia el Estado de Israel".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El movimiento hutí de Yemen felicita a Irán por el nombramiento de Mojtaba Jamenei
Además de los ciudadanos que expresaron su seguimiento al nuevo líder iraní las reacciones han llegado también desde otros puntos. El movimiento hutí del Yemen felicitó a Irán, lo consideran una "nueva victoria para la Revolución Islámica". El grupo elogió la "fe, la sabiduría y el coraje" de Mojtaba Jamenei y expresó su confianza en que su liderazgo fortalecerá el papel de Irán en la lucha contra la "agresión estadounidense-israelí" y la "arrogancia global".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El precio del barril de petróleo brent se dispara más del 17%
Preocupa la escalada del precio del barril de petróleo brent. Este lunes alcanza ya los 109 dólares, se ha disparado más del 17% y este precio no lo alcanzaba desde julio de 2022. Según los datos de Bloomberg, a las 7.30 horas el precio de Brent cotiza en los 109,62 dólares tras subir el 17,53 %. El precio del crudo acumula una revalorización superior al 40 % desde el inicio de la guerra en Irán. El estrecho de Ormuz es uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por él circula el 20 % del petróleo mundial.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice que la decisión de acabar la guerra será "mutua" con Netanyahu
Donald Trump ha vuelto a hablar de plazos, pero en esta ocasión ha indicado que la decisión de terminar la guerra con Irán será "mutua" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Creo que es mutuo... en cierta medida. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta", declaró Trump a The Times of Israel en una charla telefónica.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Una densa columna de humo negro rodea una refinería en Bahréin
Un testigo describió que este lunes se observó una densa columna de humo elevándose desde la refinería de petróleo Bapco en Bahréin. Este humo se advirtió después de que el gobierno informase de heridos y daños en la zona de Sitra como resultado de un ataque con un dron iraní. Bapco es la principal refinería de petróleo de Bahréin y una instalación clave en el sector energético del país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contrá Irán y Líbano
Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques hacia Líbano e Irán. A través de su canal de Telegram, el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones. Además indica que alcanzaron 400 objetivos militares del régimen de los ayatolás en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas. Por primera vez, Israel atacó depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes, obligó a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día y dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El precio del petróleo alcanza niveles de 2022
El precio del petróleo ha superado en las últimas horas los 100 dólares por barril. Desde 2022 no se alcanzaban estos niveles y se pisan ahora, una semana después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las bolsas asiáticas se hunden en la apertura de este lunes
Las bolsas asiáticas abren en rojo en este décimo día de conflicto. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más del 8% tras una hora y media de la apertura, lo que provocó una suspensión temporal de negociaciones. Tras el período de pausa, el indicador todavía caía un considerable 7,86 % o 438,87 puntos, hasta los 5.146 enteros. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdió un 6,66 % o 76,94 puntos, hasta las 1.077,73 unidades.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán desafía a EE.UU. con el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. Se cumplen ya 10 días de conflicto y lejos de ralentizarse, la guerra escala. Irán ha nombrado un nuevo líder y lo hace con un mensaje desafiante a Donald Trump. Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán. Miles de iraníes en las calles han expresado su respaldo al nuevo líder en las calles de Teherán donde coches y banderas han teñido el paisaje. El nuevo Ayatolá llega al cargo bajo la amenaza de muerte de Estados Unidos e Israel. Para los expertos, la continuación del mismo proyecto que el del líder caído, la línea dura del régimen y un mensaje desafiante hacia Donald Trump. Mojtaba Jameneí sobrevivió al ataque en el que murió su padre, su madre y su mujer.
