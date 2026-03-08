Cloe, una referente en la lucha por los derechos de la mujer en Sueños de libertad

Cuando en 1958 las mujeres no podían alzar la voz para luchar por sus derechos, figuras como las de Cloe en Sueños de libertad, sería un ejemplo clave y fundamental en este difícil camino de la lucha por la igualdad.

La francesa llegó a la fábrica de los De la Reina como representante de Brossard, haciéndose un hueco en un mundo de hombres y apostando por un amor libre con Marta.

Una mujer moderna, valiente y con unos ideales claros. Una mujer que nunca ha dudado en alzar la voz por lo que no considera justo y siempre con la esperanza de llegar a ser una sociedad mejor.

La joven revolucionó la colonia cuando le plantó cara a Gabriel para defender los derechos de Merche, una trabajadora que había sido despedida injustamente. Su valentía fue necesaria para conseguir que fuera readmitida, un bonito gesto que no pasó desapercibido entre el resto de las chicas.

Claudia y Valentina no dudaron en agradecerles su coraje, pero la joven quiso dejarles claro que no es cuestión de valentía, sino de justicia. O como también dijo Claudia: “No hay nada como tener valores y el coraje de defenderlos”.

Y aunque Cloe creyó que solo estaba haciendo su trabajo, esta hazaña no fue para menos. Porque en un mundo donde a ellas no se las reconocía igual que a los hombres, gestos como el de la francesa fueron toda una revolución.

Las chicas nunca van a olvidar que alguien de la directiva, y sobre todo una mujer, haya defendido sus derechos. Y para agradecérselo le regalaron un pañuelo con el que inmortalizar su lucha feminista: “Ojalá lo luzcas con el mismo orgullo con el que has defendido a nuestra Merche”.

