Capítulo 77

“Tenme miedo”: Sinan se quita la máscara y hace una amenaza que paraliza a Seyran

¡Máxima tensión en la casa de los Kantarci! Sinan ha llegado completamente fuera de sí y ha arrastrado a Seyran a la habitación para un cara a cara de infarto.

Seyran

Los celos por Ferit lo están volviendo loco y ya no lo oculta. Entre gritos y reproches, Sinan ha arrinconado a Seyran: “¿Qué harías tú si yo fuera a ver nuestra casa con mi ex?”, le ha preguntado gritándole.

Pero lo peor estaba por llegar. Cuando Seyran, asustada, le ha confesado que le estaba dando miedo, Sinan no se ha callado. Al contrario, se ha acercado más para hacerle una amenaza: “Ten miedo, Seyran. Tenme miedo, cariño. Si no hicieras esas cosas, no tendrías que tenerme miedo”.

Es aterrador pensar que este es el hombre con el que Seyran acaba de unir su vida legalmente. Así, él ha dejado claro que su concepto de matrimonio no es el amor, sino la posesión absoluta. No le importa su felicidad, solo le importa borrar el rastro de Ferit, aunque para ello tenga que doblegar la voluntad de su esposa mediante el miedo.

Seyran se ha dado cuenta de que ha escapado de los gritos de su padre Kazim y de los dramas de los Korhan para caer en los brazos de un hombre que utiliza el afecto como un arma de manipulación. "Aprende a vivir con mi presente, no con mi pasado", le ha suplicado ella, sin saber que para su marido, el pasado de Seyran es una obsesión que piensa cobrarle muy cara.

