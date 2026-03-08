DESDE 2014
¿Por qué Eva Mendes dejó de actuar? Las razones de su retiro y a lo que se dedica actualmente
Eva Mendes lleva más de 10 años sin actuar y, desde entonces, muchos se preguntan si la mujer de Ryan Gosling volverá a ponerse delante de una cámara.
Eva Mendes fue una de las actrices más populares de Hollywood durante la década de los 2000, participando en películas como Training Day, A contrarreloj, El mexicano, A todo gas 2, Hitch, La noche es nuestra, Ghost Rider o Los otros dos.
Sin embargo, su relación con Ryan Gosling marcó un punto y aparte en su vida personal y profesional que dura hasta hoy. Precisamente, sus últimos éxitos los compartió con él en Cruce de caminos (2012), donde lo conoció, y Lost River (2014), dirigida por el actor.
En 2014 nació su primera hija con Gosling y, dos años después, su segunda. Ahora, tras su reaparición en televisión 13 años después, muchos se preguntan los motivos de su descanso. Un hecho del que la actriz se ha pronunciado en varias ocasiones.
"Estoy tan obsesionada con mis hijos que no quiero dejarlos", dijo Eva a E! News en 2018. "No siento que tenga un equilibrio en absoluto. Lo he ido descubriendo sobre la marcha y es importante tener un sistema de apoyo", añadió.
En 2020, se viralizó la respuesta de Eva a un comentario de en Instagram que le preguntaba cuándo volvería a actuar: "¡Hola! Cuando haya algo que valga la pena. Como madre, hay muchos papeles que no interpretaré. Hay muchos temas en los que no quiero involucrarme, así que eso limita mis opciones, y no me importa. Ahora tengo que dar ejemplo a mis hijas. Pero no se preocupen, tengo algunos trabajos extra".
Ese mismo año, señaló en una entrevista con Sydney Morning Herald que admiraba "a las mujeres que pueden con todo, pero yo no soy una de ellas. Por suerte, tengo la opción de no trabajar y me doy cuenta de lo afortunada que soy".
En los años posteriores, la actriz reflexionó sobre qué podría hacerla volver a actuar, dejando claro que no quería nada de violencia o sexualidad.
Eso sí, aseguró a Variety en 2022 que no "echaba mucho de menos" la industria del espectáculo. "Me cansé de luchar por los buenos papeles", dijo, para más tarde confirmar en Instagram que "nunca" dejó de actuar y que era un parón más que un retiro.
Ahora, a sus 52 años, Mendes se ha mantenido activa laboralmente en otros ámbitos, centrándose en el mundo empresarial con su línea de moda Eva by Eva Mendes, que se vende en New York and Company.
La actriz ha colaborado con firmas de ropa y ha impulsado varias líneas de productos, además de participar en campañas publicitarias y escribir un libro para niños.
A pesar de esta pausa indefinida, Mendes sigue siendo una figura muy reconocida dentro de la cultura popular. El tiempo dirá si finalmente regresa al cine como hizo recientemente Cameron Diaz en De vuelta a la acción, junto a Jamie Foxx.
