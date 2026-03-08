“Me está entrando un poco de agobio”: Joaquín y su familia se suben a una noria para disfrutar las vistas de Osaka

Una vez en el centro de Osaka, se han sentido más como en casa, rodeados de edificios y multitud. Los cuatro miembros de la familia se han subido a una noria para ver las vistas de la ciudad, aunque Joaquín y Susana son quienes menos lo han disfrutado por el miedo a las alturas.

Al llegar la noche, Salma y Daniela no se imaginaban la habitación donde se iban a hospedar. Las hermanas han tenido que dormir en un cuarto ambientado en los ‘minions’. A diferencia de ellas, sus padres se han alojado en una habitación mucho más erótica.

Al día siguiente, los Sánchez Saborido fueron a visitar la Expo de Osaka, una de las más concurridas del mundo. Para finalizar el diario, les esperaba una sorpresa en el pabellón de España, donde iban a comer, después de tanto tiempo, comida española.