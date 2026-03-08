Antena3
“Me está entrando un poco de agobio”: Joaquín y su familia se suben a una noria para disfrutar las vistas de Osaka

La familia andaluza ha visitado Osaka, una de las ciudades más famosas de Japón. Han empezado su andadura en esta reconocida ciudad probando comida atípica que no era del agrado de Salma y Daniela: “Hemos probado culo de pollo y pulpo con huevos”.

Adrián Moreno
Una vez en el centro de Osaka, se han sentido más como en casa, rodeados de edificios y multitud. Los cuatro miembros de la familia se han subido a una noria para ver las vistas de la ciudad, aunque Joaquín y Susana son quienes menos lo han disfrutado por el miedo a las alturas.

Al llegar la noche, Salma y Daniela no se imaginaban la habitación donde se iban a hospedar. Las hermanas han tenido que dormir en un cuarto ambientado en los ‘minions’. A diferencia de ellas, sus padres se han alojado en una habitación mucho más erótica.

Al día siguiente, los Sánchez Saborido fueron a visitar la Expo de Osaka, una de las más concurridas del mundo. Para finalizar el diario, les esperaba una sorpresa en el pabellón de España, donde iban a comer, después de tanto tiempo, comida española.

Daniela y Salma prueban la parte más venenosa del pez globo: “Voy a llorar”

Eva Soriano, tras un programa maldito

Eva Soriano, tras un programa maldito: “Si llego a saber el zurullo que han hecho mis compañeros, yo habría ido mucho más tranquila”

"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

Los desafíos de la primera semifinal
Los desafíos de la primera semifinal en la que habrá mucho en juego

Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!
Yolanda Ramos
Los influencers ‘invaden’ la gala de los Goya: así han reaccionado los famosos del cine español a la polémica

La presencia de influencers en la última edición de los Premios Goya ha desatado un intenso debate en redes y en el propio sector cinematográfico. Mientras algunos lo critican, otros creen que son necesarios para dar visibilidad.

¡Charlie y Raúl ganan 25.000 euros en Atrapa un millón! La salsa venezolana que puede cumplir el sueño de su madre

¿La tarta de boda de Isabel II de Inglaterra costó 750.000 euros? El alto precio que pagaron Charlie y Raúl en Atrapa un millón

Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

“Lo justifica muy bien”: Bea se encomienda a los conocimientos de historia de Jacobo, ¿serán suficientes para ganar 25.000 euros?

