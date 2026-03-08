DIARIO DE VIAJE
“Me está entrando un poco de agobio”: Joaquín y su familia se suben a una noria para disfrutar las vistas de Osaka
La familia andaluza ha visitado Osaka, una de las ciudades más famosas de Japón. Han empezado su andadura en esta reconocida ciudad probando comida atípica que no era del agrado de Salma y Daniela: “Hemos probado culo de pollo y pulpo con huevos”.
Publicidad
Una vez en el centro de Osaka, se han sentido más como en casa, rodeados de edificios y multitud. Los cuatro miembros de la familia se han subido a una noria para ver las vistas de la ciudad, aunque Joaquín y Susana son quienes menos lo han disfrutado por el miedo a las alturas.
Al llegar la noche, Salma y Daniela no se imaginaban la habitación donde se iban a hospedar. Las hermanas han tenido que dormir en un cuarto ambientado en los ‘minions’. A diferencia de ellas, sus padres se han alojado en una habitación mucho más erótica.
Al día siguiente, los Sánchez Saborido fueron a visitar la Expo de Osaka, una de las más concurridas del mundo. Para finalizar el diario, les esperaba una sorpresa en el pabellón de España, donde iban a comer, después de tanto tiempo, comida española.
Publicidad