La UFC llega a la Casa Blanca: Ilia Topuria peleará ante Justin Gaethje

Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el combate estelar de 'UFC Freedom 250', la velada que la Ultimate Fighting Championship organizará el próximo 14 de junio en la Casa Blanca con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El evento, que también coincide con el cumpleaños del presidente estadounidense Donald Trump, contará con seis combates, según anunció la organización.

El enfrentamiento entre el luchador hispano-georgiano y el estadounidense servirá para unificar el campeonato mundial de peso ligero de artes marciales mixtas.

El cartel de la histórica velada

Topuria llega como campeón vigente tras derrotar el año pasado al brasileño Charles Oliveira en Las Vegas, mientras que Gaethje conquistó el título interino durante la ausencia del campeón, que presenta un balance invicto de 17-0 en la UFC.

En la misma velada, el brasileño Alex Pereira se medirá al francés Ciryl Gane por el cinturón interino de peso pesado. Pereira aspira a convertirse en el primer peleador de la historia de la UFC en proclamarse campeón en tres categorías diferentes.

Las otras cuatro peleas no tendrán títulos en juego. Entre ellas destaca el combate entre el brasileño Diego Lopes y el mexicano Rafa García, que abrirá la cartelera.

Jardín Sur de la Casa Blanca

La UFC planea instalar el octógono en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con gradas temporales para al menos 3.000 espectadores. Además, se habilitarán pantallas gigantes en los parques anexos a la residencia presidencial con el objetivo de congregar a decenas de miles de personas.

La idea de celebrar una velada de la UFC en la Casa Blanca fue anunciada inicialmente por el propio Trump dentro de las actividades previstas para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país.

Topuria, conocido como 'El Matador', anunció en febrero su regreso a la competición tras varios meses de inactividad por motivos personales, en medio de un proceso de divorcio y una disputa judicial con su exesposa en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.