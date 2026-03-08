"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

Justo al comienzo de la tertulia de actualidad, Pablo Motos ha querido hacer una aclaración acompañada de una crítica. "No es la primera vez que denuncio que usan mi imagen para estafar a la gente por Internet", ha comentado. Acto seguido, ha dado paso a un corte del nuevo vídeo en el que aparece y en el que, durante unos cinco minutos, anima a invertir. En realidad, se trata de una estaba y es fruto de la inteligencia artificial.

"La gente que cae en estas estafas, que es mucha, lo pierde todo", ha comentado el presentador de El Hormiguero. Por eso, ha explicado que desde hace años trabaja con la Policía Nacional "para que las grandes tecnológicas como Facebook, Instagram y Youtube colaboren". "Pero no colaboran, son cómplices", ha añadido.

Pablo ha afirmado que "eliminar un vídeo después de que lo vean miles de personas no es colaborar" y que lo realmente útil es "prevenir para que no salga". Por eso, a esas grandes tecnológicas les dice un "ya está bien" para que dejen de hacer "la vista gorda": "Porque estáis estafando a vuestros clientes".