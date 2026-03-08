Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

El presentador ha aclarado que el nuevo vídeo en el que aparece animando a invertir es fruto de la inteligencia artificial, una manipulación de la que hecho "cómplices" a Youtube, Instagram y Facebook por permitir que haya circulado.

"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Justo al comienzo de la tertulia de actualidad, Pablo Motos ha querido hacer una aclaración acompañada de una crítica. "No es la primera vez que denuncio que usan mi imagen para estafar a la gente por Internet", ha comentado. Acto seguido, ha dado paso a un corte del nuevo vídeo en el que aparece y en el que, durante unos cinco minutos, anima a invertir. En realidad, se trata de una estaba y es fruto de la inteligencia artificial.

"La gente que cae en estas estafas, que es mucha, lo pierde todo", ha comentado el presentador de El Hormiguero. Por eso, ha explicado que desde hace años trabaja con la Policía Nacional "para que las grandes tecnológicas como Facebook, Instagram y Youtube colaboren". "Pero no colaboran, son cómplices", ha añadido.

Pablo ha afirmado que "eliminar un vídeo después de que lo vean miles de personas no es colaborar" y que lo realmente útil es "prevenir para que no salga". Por eso, a esas grandes tecnológicas les dice un "ya está bien" para que dejen de hacer "la vista gorda": "Porque estáis estafando a vuestros clientes".

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Eva Soriano, tras un programa maldito

Eva Soriano, tras un programa maldito: “Si llego a saber el zurullo que han hecho mis compañeros, yo habría ido mucho más tranquila”

“Me está entrando un poco de agobio”: Joaquín y su familia se suben a una noria para disfrutar las vistas de Osaka

“Me está entrando un poco de agobio”: Joaquín y su familia se suben a una noria para disfrutar las vistas de Osaka

"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

Los desafíos de la primera semifinal
Próximos retos | Programa 9

Los desafíos de la primera semifinal en la que habrá mucho en juego

Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!
Infalible

Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!

Yolanda Ramos
Repasamos

Los influencers ‘invaden’ la gala de los Goya: así han reaccionado los famosos del cine español a la polémica

La presencia de influencers en la última edición de los Premios Goya ha desatado un intenso debate en redes y en el propio sector cinematográfico. Mientras algunos lo critican, otros creen que son necesarios para dar visibilidad.

Los hermanos han aguantado el tipo y consiguen llevarse 25.000 euros que ayudará a cumplir el sueño de su madre.
Mejores momentos | 7 de marzo

¡Charlie y Raúl ganan 25.000 euros en Atrapa un millón! La salsa venezolana que puede cumplir el sueño de su madre

Los hermanos han aguantado el tipo y consiguen llevarse 25.000 euros que ayudará a cumplir el sueño de su madre.

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

¿La tarta de boda de Isabel II de Inglaterra costó 750.000 euros? El alto precio que pagaron Charlie y Raúl en Atrapa un millón

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón

“Lo justifica muy bien”: Bea se encomienda a los conocimientos de historia de Jacobo, ¿serán suficientes para ganar 25.000 euros?

Publicidad