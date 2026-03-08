Mejores momentos | Programa 9
El chiste de José Yélamo sobre su look: “Venimos de la boda de Robocop”
La indumentaria requerida para la prueba de Yélamo no ha pasado desapercibida para nadie. El primero en incidir ha sido Roberto Leal, a quien se le ha escapado una sonrisa cuando ha visto a su amigo con el traje negro y las bombillas apagadas, “¿de qué te ríes?” le ha señalado Yélamo.
Durante la explicación del reto las mofas hacia el concursante no han cesado, varios compañeros suyos se han sumado a las risas del presentador, “eres el teletubbie negro”. El concursante ha acogido con buen humor las bromas y ha continuado con la explicación de su actuación.
Roberto Leal ha aclarado que “la indumentaria con la luz del plató no favorece mucho” ya que uno de los factores clave para la prueba era la oscuridad y las luces del traje, algo que no se podía apreciar hasta que no se iniciase el reto.
José Yélamo se enfrentaba a un reto de coreografía con el que se jugaba el liderato que ostentaba en ese momento.
