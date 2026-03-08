El chiste de José Yélamo sobre su look: “Venimos de la boda de Robocop”

Durante la explicación del reto las mofas hacia el concursante no han cesado, varios compañeros suyos se han sumado a las risas del presentador, “eres el teletubbie negro”. El concursante ha acogido con buen humor las bromas y ha continuado con la explicación de su actuación.

Roberto Leal ha aclarado que “la indumentaria con la luz del plató no favorece mucho” ya que uno de los factores clave para la prueba era la oscuridad y las luces del traje, algo que no se podía apreciar hasta que no se iniciase el reto.

José Yélamo se enfrentaba a un reto de coreografía con el que se jugaba el liderato que ostentaba en ese momento.

¡Revive el divertido momento entrando en el vídeo!