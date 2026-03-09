Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Guerra Oriente Próximo

Antonio Miguel Carmona, sobre el 'caso Koldo': "Yo en el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos y lo elevé"

Antonio Miguel Carmona asegura que en su etapa como dirigente socialista en el año 2000 ya sabía que algunos de los implicados hoy en el 'caso Koldo' eran corruptos. Mantiene que en ese momento elevó esa información a Ferraz.

Carmona en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Antonio Miguel Carmona, presidente ejecutivo de multinacionales de China y exdirigente del PSOE comparte la postura en política internacional que ha tomado Pedro Sánchez siguiendo la consigna del 'No a la guerra'. No entiende las críticas que ha tenido el presidente del Gobierno en su último acto público por posar con una bandera de España. "A ver detrás de cuál se va a poner, la próxima vez le dire que se ponga la de Singapur", bromeaba.

Considera que ha sido crítico con su partido cuando lo ha tenido que ser y afirma que él vota al PSOE. Para Carmona el problema de Donald Trump es "la ignorancia que es mal de los políticos que se creen grandes dirigentes". No está de acuerdo en las tesis que apuntan a que Irán nunca fue invadido suficientemente durante un largo periodo de tiempo. Recuerda que la revolución del 79 de Jomeini en Irán, que fue muy dura. Señala que cuando Irak invadió Irán el país aguantó y vimos imágenes de mujeres y niños atados a los bidones de gasolina que se lanzaban contra los tanques iraquíes. "Pensar que EEUU va a ganar la guerra en Irán es muy complicado".

No entiende que EEUU vaya a la guerra para bloquear el petroleo de China

Para el socialista hay dos razones principales que han iniciado la guerra. Que Israel se siente amenazado y que EEUU quiere bloquear el petróleo de China, un extremo que no entiende. Cree que Irán no ha empezado aún la guerra, y lo hará cuando acabe el Ramadán y en ese momento Jomeini puede declarar la guerra santa y veremos gente inmolándose contra cualquier tropa invasora. "Si no se llega a un acuerdo cuanto antes esta guerra será muy larga como todas las que ha tenido Irak".

Pide prudencia con Irán porque "nos estamos jugando el poder adquisitivo de los españoles y hay que entender lo que ha pasado recientemente en Irán".

"China es muy buen socio para hacer negocios"

En su papel como embajador del comercio en China pone en valor el papel del embajador chino que ha abierto el país a muchos empresarios españoles. A través de sus oficinas de China entran muchas empresas españolas.

"China es muy buen socio para hacer negocios. Cree que nos parecemos más a los chinos que a los noruegos porque tenemos una forma de vida muy parecida".

La inflación que deja la guerra va a afectar a la producción si no lo paramos antes, advierte. Sobre China, asegura que podrá superar un bloqueo del petróleo porque tiene capacidad para sustituirlo por otras cosas.

Cree que España se tiene que abrir al libre comercio. "No pensaba que EEUU iba a ser la bandera del proteccionismo en el mundo y China la del libre comercio".

"En el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos"

Carmona ha analizado las nuevas informaciones que se conocen sobre el 'caso Koldo'. Asegura ahora Koldo García que en plena pandemia hubo una fiesta con cocaína en casa de Felipe de Sicilia. Al del PSOE le preocupan estos escándalos de corrupción y cree que sería bueno para el país que tiraran de la manta. "Yo en el año 2000 sabía que algunos de estos eran unos corruptos y lo dije, eran gente que no era del nivel del PSOE".

"Uno se entera de muchas cosas cuando es dirigente del PSOE. Lo elevé a Ferraz pero hubo una pelea interna muy fuerte y en esa pelea se oscureció todo. No solo hay que meter en la cárcel a los corruptos sino que tienen que dimitir los corruptos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Reina Letizia, gestos

El último gesto de la reina Letizia al rey Felipe VI, a examen: "Hay gente que en esto ha visto soberbia"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Carmona en Espejo Público.

Antonio Miguel Carmona, sobre el 'caso Koldo': "Yo en el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos y lo elevé"

Daniel Bashandeh

Daniel Bashandeh, pesimista con la sucesión de Jameneí en Irán: "No sabemos su estado de salud"

Juanma Moreno

Hoy, Juanma Moreno estará por primera vez en El Hormiguero

Clienta indignada
Denuncia

Clienta indignada tras pagar por usar el Wi-Fi del bar: "Me cobraron 4 euros sin avisar"

¿Sobrevivirá Joaquín al masaje capital?: "¡Que fuertes tienes los dedos!"
El miércoles a las 23:00 horas

¿Sobrevivirá Joaquín al masaje capilar?: "¡Que fuertes tienes los dedos!"

El chiste de José Yélamo
Mejores momentos | Programa 9

El chiste de José Yélamo sobre su look: “Venimos de la boda de Robocop”

La indumentaria requerida para la prueba de Yélamo no ha pasado desapercibida para nadie. El primero en incidir ha sido Roberto Leal, a quien se le ha escapado una sonrisa cuando ha visto a su amigo con el traje negro y las bombillas apagadas, “¿de qué te ríes?” le ha señalado Yélamo.

Eva Soriano, tras un programa maldito
Contenido extra

Eva Soriano, tras un programa maldito: “Si llego a saber el zurullo que han hecho mis compañeros, yo habría ido mucho más tranquila”

La humorista ha bromeado sobre su actuación en el puente al ver lo que ha pasado con el resto de los desafíos de sus compañeros.

“Me está entrando un poco de agobio”: Joaquín y su familia se suben a una noria para disfrutar las vistas de Osaka

“Me está entrando un poco de agobio”: Joaquín y su familia se suben a una noria para disfrutar las vistas de Osaka

"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

"Ya está bien": Pablo Motos estalla contra las grandes tecnológicas tras la nueva estafa que usa su imagen

Los desafíos de la primera semifinal

Los desafíos de la primera semifinal en la que habrá mucho en juego

Publicidad