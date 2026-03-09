Antonio Miguel Carmona, sobre el 'caso Koldo': "Yo en el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos y lo elevé"

Antonio Miguel Carmona, presidente ejecutivo de multinacionales de China y exdirigente del PSOE comparte la postura en política internacional que ha tomado Pedro Sánchez siguiendo la consigna del 'No a la guerra'. No entiende las críticas que ha tenido el presidente del Gobierno en su último acto público por posar con una bandera de España. "A ver detrás de cuál se va a poner, la próxima vez le dire que se ponga la de Singapur", bromeaba.

Considera que ha sido crítico con su partido cuando lo ha tenido que ser y afirma que él vota al PSOE. Para Carmona el problema de Donald Trump es "la ignorancia que es mal de los políticos que se creen grandes dirigentes". No está de acuerdo en las tesis que apuntan a que Irán nunca fue invadido suficientemente durante un largo periodo de tiempo. Recuerda que la revolución del 79 de Jomeini en Irán, que fue muy dura. Señala que cuando Irak invadió Irán el país aguantó y vimos imágenes de mujeres y niños atados a los bidones de gasolina que se lanzaban contra los tanques iraquíes. "Pensar que EEUU va a ganar la guerra en Irán es muy complicado".

No entiende que EEUU vaya a la guerra para bloquear el petroleo de China

Para el socialista hay dos razones principales que han iniciado la guerra. Que Israel se siente amenazado y que EEUU quiere bloquear el petróleo de China, un extremo que no entiende. Cree que Irán no ha empezado aún la guerra, y lo hará cuando acabe el Ramadán y en ese momento Jomeini puede declarar la guerra santa y veremos gente inmolándose contra cualquier tropa invasora. "Si no se llega a un acuerdo cuanto antes esta guerra será muy larga como todas las que ha tenido Irak".

Pide prudencia con Irán porque "nos estamos jugando el poder adquisitivo de los españoles y hay que entender lo que ha pasado recientemente en Irán".

"China es muy buen socio para hacer negocios"

En su papel como embajador del comercio en China pone en valor el papel del embajador chino que ha abierto el país a muchos empresarios españoles. A través de sus oficinas de China entran muchas empresas españolas.

"China es muy buen socio para hacer negocios. Cree que nos parecemos más a los chinos que a los noruegos porque tenemos una forma de vida muy parecida".

La inflación que deja la guerra va a afectar a la producción si no lo paramos antes, advierte. Sobre China, asegura que podrá superar un bloqueo del petróleo porque tiene capacidad para sustituirlo por otras cosas.

Cree que España se tiene que abrir al libre comercio. "No pensaba que EEUU iba a ser la bandera del proteccionismo en el mundo y China la del libre comercio".

"En el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos"

Carmona ha analizado las nuevas informaciones que se conocen sobre el 'caso Koldo'. Asegura ahora Koldo García que en plena pandemia hubo una fiesta con cocaína en casa de Felipe de Sicilia. Al del PSOE le preocupan estos escándalos de corrupción y cree que sería bueno para el país que tiraran de la manta. "Yo en el año 2000 sabía que algunos de estos eran unos corruptos y lo dije, eran gente que no era del nivel del PSOE".

"Uno se entera de muchas cosas cuando es dirigente del PSOE. Lo elevé a Ferraz pero hubo una pelea interna muy fuerte y en esa pelea se oscureció todo. No solo hay que meter en la cárcel a los corruptos sino que tienen que dimitir los corruptos".

