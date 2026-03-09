El teniente general retirado Juan Antonio Castillo cree que "el nombramiento de Mojtaba Jameneí abre una oportunidad de negociación"

A última hora de este domingo en España, se conocía el nombramiento de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, como líder supremo de Irán. La Asamblea de Expertos señaló que el ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí fue nombrado por votación decisiva como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para "evitar que el país quede sin liderazgo".

"Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán", se leía en el comunicado citado por la agencia 'IRNA'.

Manu Sánchez aborda la situación internacional de la mano de teniente general retirado Juan Antonio Castillo en las Noticias de la Mañana de Antena 3. Castillo considera que "el nombramiento de Mojtaba Jameneí abre una oportunidad de negociación", y que previsiblemente "se intentarán nuevas aproximaciones a la negociacion", ante lo que señala "imagino que China ya estará presionando".

"Armas para seis meses"

Ahora bien, ¿puede Irán aguantar este nivel de guerra? El teniente general retirado recuerda que "el propio Mojtaba Jameneí ha dicho que tenían armas para aproximadamente seis meses".

Mojtaba Jameneí

Tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.

El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.

Desde aquel momento, no se le ha visto en público, pero ya desde hace años apenas aparecía en eventos públicos. Durante años, ha trabajado en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban "un mini líder supremo".

Tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas. En los archivos de WikiLeaks de los cables diplomáticos estadounidenses en 2008 se le describía como el "poder detrás de las túnicas" y "un líder y gestor capaz y enérgico".

