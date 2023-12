Daniel, ahogado por las deudas de sus inquilinos morosos: "Lo vamos a perder todo, no puedo aguantar 4 años más"

A Daniel sus inquilinos llevan sin pagarle el alquiler 4 años.Vive agobiado por su economía y está a punto de perderlo todo. La crisis de 2008 deshizo su sueño y tuvo que volver a Écija (Sevilla) desde Madrid. Compró una casa en Las Rozas pero cuando el Euribor llegó casi al 6% de los 550 euros que pagaban de hipoteca llegaron a pagar hasta 1.130.

Decidieron alquilar la casa por 650 euros al mes. La opción de vender la descartaron porque habrían perdido más de 100.000 euros. Los primeros 4 años no tuvo ningún problema con sus inquilinos pero de repente empezaron a fallar. Daniel es técnico de seguridad y su mujer peluquera. Reconoce que debe dinero a la comunidad y le da vergüenza ir por su bloque de pisos. Lamenta que su hija, muy buena estudiante, no haya podido acceder a la carrera de psicología, al no poder pagar la matrícula, y cursa un módulo de integración social.

Se arrepiente de haber aceptado el acuerdo de servicios sociales

Los Servicios Sociales le ofrecieron un acuerdo. Le pagaron algo más de 3.000 euros para que sus inquilinos se pusieran al día a cambio de que retirara la denuncia. Daniel aceptó y hoy en día se arrepiente mucho de aquella decisión.

Afirma que si hoy en día no está en la indigencia es gracias a su familia. Su madre no le cobra el alquiler del local de la peluquería a su mujer y su hermano le ayuda a pagar la ayuda legal. No puede tener nada domiciliado en la cuentas porque todo lo que entra va destinado a la deuda.

Hoy en día todo lo que gana se lo come la hipoteca de esa casa. Ha buscado un empleo pero ni aún así llega a fin de mes.

Los trámites para poder echar a los inquilinos se encuentran parados

Cuando el Euribor estaba bajo han seguido los trámites sin hacer ruido pero ahora le han informado que todo se queda parado hasta que presenten un posible recurso de vulnerabilidad. Asegura que un hipotético desalojo estaría paralizado por la prórroga de la nueva ley que prohíbe echarlo unos meses por la guerra de Ucrania. "La desesperación es máxima no puedo aguantar 4 años más, yo necesito una solución, me van a obligar a vender mi casa del pueblo. Lo vamos a perder todo, esto es una injusticia", lamenta.

Asegura que ahora asuntos sociales le ha advertido que si sigue amenazándoles con contar su historia en los medios de comunicación puede incurrir en un delito de amenazas a servidor público.