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Su espectacular versión de ‘Never enough’ cautiva Fonsi en el último segundo

El talent de La Voz Kids consiguió entrar en el equipo del puertorriqueño con esta canción de Loren Allred.

Dani de La Voz Kids

Su espectacular versión de ‘Never enough’ cautiva Fonsi en el último segundo

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Celia Gil
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Dani se subió al escenario de La Voz Kids para cantar ‘Never Enough’ de Loren Allred en una actuación cargada de sensibilidad y emoción. El pequeño artista fue creciendo poco a poco sobre el escenario hasta sorprender a Luis Fonsi en los momentos más potentes de la canción.

El talent tuvo que esperar hasta el último segundo para descubrir si conseguiria entrar en alguno de los equipos. Finalmente, Luis Fonsi pulsó el botón provocando una enorme alegría en Dani, que no podía creerse lo que acababa de pasar.

“Qué presentación más bonita”, le dijo el coach puertorriqueño tras la actuación. Además, Fonsi quiso explicar qué fue lo que terminó convenciéndole para girarse: “Cuando llegaron las partes agudas empecé a encontrar a otro Dani y no podía dejar de pulsar el botón”. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

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