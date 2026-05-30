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“Aquí no estamos buscando la perfección”: la sensibilidad de Luis logra su hueco en La Voz Kids

El talent se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz con mucha alma.

Luis de La Voz Kids

“Aquí no estamos buscando la perfección”: la sensibilidad de Luis logra su hueco en La Voz Kids

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Celia Gil
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Luis se subió al escenario de La Voz Kids para cantar ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz en una actuación llena de sensibilidad que consiguió tocar el corazón de Luis Fonsi y Antonio Orozco. Ambos coaches pulsaron el botón para intentar llevarse al talent a sus equipos.

Aunque los nervios estuvieron muy presentes durante la actuación, Orozco quiso destacar el enorme potencial que vio en el joven artista: “Esta actuación no ha sido tan buena, pero cuando se te quiten esos nervios podemos hacer algo bonito con esa voz”, le confesó el coach.

Fonsi también quiso valorar la emoción que transmitió Luis sobre el escenario: “Aquí no estamos buscando la perfección, buscamos emocionarnos”, le dijo tras la actuación.

Finalmente, el talent lo tuvo muy claro y decidió entrar en el equipo de Antonio Orozco para continuar en La Voz Kids. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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