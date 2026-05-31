Judith deslumbra La Voz Kids con Camilo Sesto y provoca un bloqueo inesperado

Judith, nuestra siguiente talent, escogió ‘El amor de mi vida’ de Camilo Sesto para su Audición en La Voz Kids. Una actuación llena de emoción y elegancia que terminó conquistando a los coaches desde los primeros segundos.

La talent consiguió provocar una auténtica batalla entre los coaches, hasta el punto de que Edurne decidió utilizar uno de sus bloqueos contra Luis Fonsi para intentar aumentar sus posibilidades de llevarse a Judith a su equipo.

Ana Mena también quedó completamente sorprendida con la elección del tema y no dudó en felicitar a la pequeña tras su actuación: “Has estado impecable”, aseguró emocionada. “Me he vuelto loca, tengo unas ganas enormes de volverte a escuchar”, añadió tras una de las actuaciones más especiales de la noche en La Voz Kids.

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