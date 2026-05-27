Molinillo y Aula reciben el premio al liderazgo profesional en entornos de inversión global: "Notarios y periodistas compartimos la función de dar fe"

El diario La Razón ha reconocido a José Yeray Molinillo Suárez y Alba Aula con el premio al liderazgo profesional en entornos de inversión global, un galardón que destaca su trayectoria en asesoramiento estratégico, financiación y acompañamiento a empresas e inversores en mercados internacionales.

Durante la entrega del galardón, se destacó la capacidad de análisis de la firma, así como su presencia en distintos mercados y su adaptación a escenarios económicos marcados por la competencia y la transformación tecnológica.

José Yeray Molinillo Suárez y Alba Aula fueron los encargados de recoger el reconocimiento y aprovecharon su intervención para reivindicar el papel de la seguridad jurídica y la innovación en el desarrollo económico.

"España debe competir con cualquier país"

En su discurso, José Yeray Molinillo señaló que la inversión internacional ya no analiza únicamente el contexto nacional, sino que compara las oportunidades entre distintos países.

"El inversor internacional no compara España solo con España, sino que lo compara con cualquier país del mundo en el que pueda poner su dinero", explicó. Además, añadió que "si nuestra fe pública es excelente, nosotros también tenemos el deber de demostrarlo".

El premiado también quiso agradecer el reconocimiento recibido y subrayó la relación entre la labor periodística y la función notarial. "Notarios y periodistas compartimos algo que hoy en día escasea: la función de dar fe, ustedes de lo que ocurre y nosotros de lo que se acuerda", afirmó. "Y ambos sabemos que sin una verdad acreditada no hay confianza posible ni de los mercados ni de la sociedad".

Tecnología y servicio en el siglo XXI

Por su parte, Alba Aula centró parte de su intervención en la transformación tecnológica y en la necesidad de adaptar los servicios tradicionales a las nuevas exigencias económicas. "La pregunta no es si la tecnología cabe en la notaría, la pregunta sería si una notaría que no incorpore la tecnología puede seguir prestando el servicio que el siglo XXI demanda", señaló.

Aula también quiso dedicar el premio al equipo de trabajo de la oficina situada en Adeje, formada por 18 personas. "Este premio es especial porque detrás hay un equipo que cada día recibe a inversores, empresas y personas con la convicción de que la escritura pública se distingue, como una buena crónica, por los detalles".

El acto concluyó con un mensaje centrado en el futuro económico y en el posicionamiento internacional de Canarias. "Canarias se merece estar en el mapa de la inversión global y nosotros queremos seguir contribuyendo a ello con tecnología, con rigor y sobre todo con la confianza del trabajo bien hecho", concluyó José Yeray Molinillo.

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