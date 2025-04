Se cumple un año de la decisión de Sánchez que paralizó el país durante cinco días: todo el análisis, en 'Espejo Público'

Pedro Sánchez escribía una carta. Pero no una cualquiera, una "a la ciudadanía". En ella decía que se retiraba...a reflexionar. Y que durante cinco días nadie sabría si seguiría como presidente del Gobierno. Narraba así: "Necesito parar y reflexionar... me urge responderme si merece la pena".

La carta cayó como una bomba. Y no sólo por su contenido, sino por el contexto: el juez Peinado acababa de abrir diligencias contra su mujer Begoña Gómez. En esas líneas Sánchez defendía a su mujer: "no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también". Fueron cinco días sin presidente. Sin agenda oficial. Sin confirmación de si seguiría en el cargo. España se quedó en pausa...

En la sede del PSOE, cientos de personas gritaron que se quedara. El partido cerró filas y María Jesús Montero pronunció esa famosa frase: "presidente, quédate. Pedro,quédate".

Los ministros salieron en tromba a defenderle pero fuera del PSOE, las cosas se veían distintas. Albreto Núñez Feijóo lo tachó de "maniobra de victimización" y Santiago Abascal habló de "espectáculo burdo". Tampoco sus habituales socios de gobierno lo vieron con buenos ojos. Aitor Esteban aseguró que "era innecesario" y Gabriel Rufián dijo que era "un acto de frivolidad y no algo de verdad".

Sánchez se quedó

El clima era de incertidumbre total. Se especulaba con elecciones, dimisión o una gran maniobra de Sánchez, a las que ya nos empieza a tener acostumbrados. Hasta que cinco días después, Sánchez reapareció ante las cámaras para pronunciar las siguientes palabras "he decidido continuar". Y se quedó. Anunció una ofensiva democrática contra lo llamó el lawfare, los bulos y el acoso político. Además el Gobierno aprobó el Plan Democrático contra la Desinformación que a día de hoy, sigue sin materializarse. Se cumple un año del momento en que Pedro Sánchez hizo historia...al parar el reloj de la política.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.