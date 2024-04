Reacciones a la carta de Pedro Sánchez, en directo: última hora de la decisión del presidente

No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas...

...No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también.

Estos son algunos fragmentos del escrito de Pedro Sánchez. Pueden leer la carta completa pinchando aquí .