Los pequeños comercios piden al Gobierno actuar contra plataformas chinas: "Todos con las mismas reglas"

Hay de todo, textil, electrónica, calzado, bisutería. "En el Internet hay una especie de top manta. Las falsificaciones campan a sus anchas", cuenta Vicente Armengol, que regenta una tienda de ropa de caballero en Alicante. La mayoría son plataformas chinas. "Hay que ponerles coto", afirma.

Eso exigen los comerciantes, que piden ayuda al Ministerio de Consumo. Se han unido más de medio centenar de esos pequeños comerciantes para exigir más contundencia a la hora de actuar contra las grandes plataformas chinas. Según Rafael Torres, presidente de la Confederación Española del Comercio, las multas que se impongan deberían ser más "disuasorias y elevadas".

Critican que a las empresas europeas se "nos exige cumplir con una normativa y que luego haya vía libre para los que vienen de fuera". En este sentido, asegura que "todos deben trabajar con las mismas reglas". Según Torres, la competencia debe ser legal porque se produce un daño económico terrible. Porque ellos no pueden competir y, están convencidos de que debe ser el Ministerio de Consumo el que apriete y busque una solución para evitar esa avalancha de falsificaciones y productos sin control.

Se quejan de que no cumplen las mismas reglas

Vicente enseña una de las camisas que el vende en su tienda. Vale 125 euros y puedes ver la imitación por 30. Son imitaciones, marcas falsificadas, igual que lo ve cada día Juan en su joyería. Un cliente le trajo un reloj comprado en una de estas plataformas. El artículo en su joyería puede costar 20.000 euros, está convencido que la persona que se lo trajo para cambiar la correa, lo compró por menos de 100.

La normativa europea la cumplen, solo ellos, aseguran, los de fuera no. "Todos debemos trabajar con las mismas reglas", dice Torres.

El año pasado entraron en la Unión Europea 4.600 millones de paquetes procedentes de China, unos 12 millones diarios. La mayoría no supera los requisitos de seguridad y uno de cada cuatro es peligroso. Según la OCU, más del 65% de la juguetería, bisutería y cargadores en Shein y Temu suspende en seguridad. Probaron 162 productos de Temu y Shein, y 112 no cumplen las normas de la UE por lo que su venta en el mercado europeo es ilegal. Y lo más grave es que uno de cada cuatro resulta peligroso. OCU pide a las autoridades más control de fronteras y aconseja a los consumidores dar prioridad a los productos europeos o que cumplan con las normas de la UE.

