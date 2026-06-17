Estafa en el Mundial de Fútbol: cómo diferenciar una camiseta falsa de la oficial

Ahora que estamos en pleno Mundial de Fútbol 2026 se han disparado las ventas de las camisetas de las distintas selecciones que están jugando estos días en Estados Unidos, México y Canadá. Y los estafadores ya están haciendo negocio. La Policía Nacional ha realizado una macrooperación internacional en varias ciudades españolas para detener a 95 falsificadores de equipaciones de fútbol en nuestro país. Los últimos ayer mismo.

Son en total 66.000 camisetas y 16 toneladas de ropa falsa que en el mercado está valorada en más de 7millones de euros. La traían desde Asia para después vender aquí en mercadillos o en páginas fraudulentas, en muchos casos, haciendo creer al comprador que son las camisetas oficiales. Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales.

¿Cómo no caer en la trampa?

Para no caer en la trampa y diferenciar una camiseta falsa de una oficial hemos salido a la calle con una de la selección española para hacer una prueba. "¿Sabría decirme si la que llevo puesta es la oficial o es falsa?", le preguntamos a varias personas. Observan, tocan el tacto, la vuelven a mirar. A simple vista no saben muy bien qué decir. Unos creen que es la falsa, otros en cambio, consideran que la nuestra es la verdadera. "Hombre, si la llevas tú será oficial, qué menos. Un hombre como tú cómo va a llevar una cosa falsa", nos dice una vecina de Madrid entre risas.

Dónde debemos fijarnos

Aunque a simple vista pueden parecer las oficiales, si nos fijamos más de cerca hay más diferencias de las que pensamos. Solo hay que tocarlas. "Primero de todo hay que mirar el material. En el tejido se nota sobre todo en los bordados", nos cuenta Jorge Vidal, Inspector Grupo Propiedad Industrial de la Comisaria General de la Policía Judicial.

Pero también es clave detenerse en el escudo de La Roja. Comparamos una falsa y una verdadera, una al lado de la otra. Comparamos el tamaño y si miramos con atención su interior nos encontramos con que la oficial lleva un holograma. "Si te mueves, según le vas dando, al fondo va cambiando entre el 1909 que es el año de fundación de la Real Federación Española de Fútbol y el propio símbolo de la RFEF", explica el agente.

Filtran los diseños desde la fábrica

En total son más de 66.000 las camisetas incautadas por la Policía Nacional, que detectó esta avalancha hace meses. Las incautaciones se han disparado y se iban a comercializar en mercadillos, páginas web fraudulentas o incluso en redes sociales. Diseños que los falsificadores copian muy rápido, según Jorge Vidal, "incluso antes de que la original esté en el mercado porque se filtran directamente desde la propia fábrica de estos países asiáticos donde se producen".

Por eso debemos estar atentos a dónde las compramos porque se puede contribuir a un delito que lleva detrás una explotación por parte de los productores y después por parte del 'top manta'.

Macrooperación internacional contra las falsificaciones

Se han realizado registros e incautaciones en más de 15 puntos diferentes del territorio nacional –Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia- y se han practicado hasta el momento 95 detenciones por delitos contra la propiedad industrial. Han participado agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con INTERPOL, EUROPOL, EUIPO y OLAF en el marco de una acción operativa internacional contra la piratería deportiva. La actuación se ha llevado a cabo ante la llegada masiva de productos falsificados coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol 2026.

Destino final: España

La investigación comenzó el pasado mes de abril ante la inminente celebración del Mundial de Fútbol 2026, permitiendo detectar un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a nuestro país. La actividad ilegal se concentraba en equipaciones vinculadas tanto a selecciones nacionales como a clubes donde participan jugadores internacionales que juegan en el Mundial 2026, siendo una gran parte de ellas reproducciones de la equipación oficial de la Selección Española. Tras varias pesquisas se pudo comprobar que el alcance logístico de las falsificaciones se extendía por todo el territorio nacional donde se localizaron centros de almacenamiento, distribución y venta de los productos falsificados.

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