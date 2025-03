Mar Uclés, sobre vivir con 1.600 euros al mes: "Si no te coges otro trabajo, es imposible llegar a fin de mes"

¿Se puede vivir con 1600 euros al mes? La ministra de trabajo Yolanda Díaz dice que la media salarial en España es de "1599 euros al mes" algo que "al mes no permite vivir con dignidad a nadie". Mar Uclés, periodista y creadora de contenidos, nos responde a este cuestión en el plató de Espejo Público.

Mar Uclés: " No es posible"

La situación a día de hoy los jóvenes es inviable ya que "no es posible" vivir en este país con 1600 euros al mes, y según Mar, como "no te cojas otro trabajo es imposible que puedas llegar a final de mes".

España se sitúa la cola de los países que más tarde se emancipan, la edad media es de 30 años frente a los 23 por ejemplo de los franceses. ¿El problema es que la vivienda está más cara que en otros países? "Es preocupante porque esto parte de la base de la precariedad. Lo que no puede ser es que la gente joven no solamente no se pueda emancipar, sino que se sienta frustrada, no pueda ejercer la profesión que por ejemplo ha estudiado por los bajos sueldos", explica Mar en el programa.

"No nos van a quitar los sueños"

Aunque no hablamos solo de apoyar para subir el salario sino que también hay una cuestión psicológica que es muy importante "¿Cuánta gente hay que ha dejado su casa para buscar cumplir lo que se proponía? y ven que no llega con un trabajo que no es de lo que ha estudiado y que no puede llegar a final de mes", cuenta la creadora de contenido y periodista.

En su caso, no le ha quedado otra que "reinventarme" y "cuento cómo es la aventura de una catalana que ha llegado a Madrid". Añade que si no tuviera esa parte, sería imposible llegar a final de mes. Aún así hace hincapié en la cantidad de "gente que hay que no puede tener ni un primer trabajo, ni mucho menos apoyarlo con un segundo", pero ella quiere que sigan "luchando" y que no "nos invaliden las emociones porque si no nos van a regular lo que son los alquileres, tampoco nos van a subir los sueldos. No nos van a quitar los sueños".

