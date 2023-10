Síndrome de Ansiedad Financiera: los síntomas físicos por somatizar los problemas económicos

Amaya y su marido son arquitectos y afrontaban hasta hace pocos meses todos los gastos con normalidad, pero la reducción de la carga de trabajo y el encarecimiento de la vida les ha llevado a tener que enfrentarse a una situación financiera límite. Es el retrato robot del nuevo perfil de hipotecados que sufren las consecuencias del incremento de los tipos de interés, las constantes subidas del Euribor, los precios de los combustibles, de la luz, del gas y de la cesta de la compra.

Su capacidad adquisitiva se ha ido resintiendo poco a poco y, aunque hasta el momento no han tenido que recurrir a tarjetas de crédito o préstamos personales, su salud ha comenzado a resentirse ante la posibilidad de no poder cumplir con sus obligaciones bancarias. "He pensado vender una casa que tengo en herencia para poder seguir adelante. Cada noche se me hace más difícil conciliar el sueño ante tanta incertidumbre", afirma Amaya.

Problemas psicosomáticos

Estas situaciones afectan cada vez más a personas de todas las edades y clases sociales. El Síndrome de Ansiedad Financiera es un factor de estrés creciente que produce hipertensión arterial, cefaleas, problemas digestivos, palpitaciones, alopecia nerviosa, disfunciones sexuales e irritabilidad. La imposibilidad mantenida en el tiempo de afrontar los incrementos en el coste de la vida tiene un alto coste en la salud de las personas.

Soluciones hipotecarias

La reunificación de deudas es una de las opciones, peo también se pueden buscar alternativas para reducir la cuota de la hipoteca. También se pueden ampliar los plazos de amortización disminuyen el importe de la cuota. En nuestro país, más de 600.000 familias sufren Síndrome de Ansiedad Financiera y, ante las perspectivas económicas a corto y medio plazo, se prevé que esta cifra siga aumentando.