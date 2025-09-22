Antena 3 LogoAntena3
Obesidad infantil

Cuando no llega para pescado y verduras: dos millones de niños españoles son obesos o tienen sobrepeso

Se trata del 34% de los más jóvenes. Es una epidemia con todos los rasgos de una enfermedad crónica. La obesidad en la niñez deriva en enfermedades graves en la edad adulta.

Obesidad infantil.

Raúl García
Publicado:

Julia, pediatra, rodea con cinta métrica el abdomen de una niña de 9 años. La pequeña lleva meses acudiendo a la Unidad contra la obesidad del Hospital General Universitario de Valencia. Este es uno de los centros que más niños y adolescentes trata cada año con esta enfermedad: 400 nuevas consultas cada año. La madre muestra su preocupación por la salud cardiovascular de la niña, pero también por los obstáculos que se le presentan en su día a día: “le cuesta el hecho de ponerse las zapatillas y atarse los cordones. Tiene además muchos miedos e inseguridades”.

Enfermedades del corazón, respiratorias, del sueño… y psicológicas

La pequeña paciente podría desarrollar, si no se pone remedio, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedades respiratorias, del sueño… “La obesidad infantil es una enfermedad crónica”, afirma Julio Álvarez, jefe de pediatría de este hospital y miembro de la SEEDO (Sociedad Española de Estudio de la Obesidad). Dos millones de niños y adolescentes españoles padecen sobrepeso u obesidad: más del 34% de nuestros jóvenes. Y otro dato inquietante: “Se está convirtiendo en una enfermedad de los más desfavorecidos”.

Lo que su nevera esconde

Lo comprobamos abriendo neveras. Villaverde es un barrio trabajador de Madrid. Podría definirse como barrio humilde. Carmen destina unos 650 euros mensuales a la comida familiar de sus cinco miembros. En su frigorífico abundan las salsas y postres envasados, embutidos procesados y latas de conservas. La verdura se resume en un ramo de perejil, dos brotes de ajos y media lechuga iceberg. “La vida es muy costosa en Madrid. No tenemos pescado ahora mismo, no nos lo podemos permitir”. El chaval, de 9 años, disfruta de un gran plato de arroz con huevos. “El pediatra nos dice que está un poco pasado de peso”. ¿Sus hábitos? “si es por él, mejor las pantallas que el balón”.

El mito de ser feliz

“Mi hija de 9 años pesa 70 kilos y la mayor 90” ¿Somos conscientes de los riesgos del sobrepeso?, otro padre nos dice que alimenta lo mejor que puede a sus hijos: “intento darle productos frescos, pero al final sale muy caro todo. Tampoco nos preocupa porque va a seguir creciendo y lo importante es que sea feliz”.

Espejo Público

