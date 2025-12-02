La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

La última vez que un concursante de Pasapalabra se llevó el bote del concurso fue justo un día antes de la llegada de Manu. El 23 de mayo de 2024, Óscar Díaz ganaba 1.816.000 euros en El Rosco. Desde entonces, nadie ha podido repetir la gesta y eso ha hecho que el premio no haya hecho otra cosa que aumentar.

Manu, al llegar a su programa 394, no sólo ha visto la mareante cifra del momento. También se ha detenido a reflexionar y ha confesado: “Te asusta”. Rosa ha llegado después a la misma conclusión. Es inevitable al fijarse bien en la cantidad de 2.458.000 euros. A los dos se les resiste duelo tras duelo, y la pasada tarde tampoco lograron la hazaña.

“Vengo todos los días a lo mío, a ganar el programa, a seguir y, de repente, un día lo miras y te paras a pensarlo”, ha explicado el concursante madrileño. ¡Descubre su reflexión en el vídeo!