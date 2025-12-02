Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de diciembre

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

El concursante ha visto crecer desde el primer día el premio que ya ha llegado a 2.458.000 euros para quien logre completar El Rosco.

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La última vez que un concursante de Pasapalabra se llevó el bote del concurso fue justo un día antes de la llegada de Manu. El 23 de mayo de 2024, Óscar Díaz ganaba 1.816.000 euros en El Rosco. Desde entonces, nadie ha podido repetir la gesta y eso ha hecho que el premio no haya hecho otra cosa que aumentar.

Manu, al llegar a su programa 394, no sólo ha visto la mareante cifra del momento. También se ha detenido a reflexionar y ha confesado: “Te asusta”. Rosa ha llegado después a la misma conclusión. Es inevitable al fijarse bien en la cantidad de 2.458.000 euros. A los dos se les resiste duelo tras duelo, y la pasada tarde tampoco lograron la hazaña.

El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos

“Vengo todos los días a lo mío, a ganar el programa, a seguir y, de repente, un día lo miras y te paras a pensarlo”, ha explicado el concursante madrileño. ¡Descubre su reflexión en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?
Mejores momentos | 2 de diciembre

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”
Mejores momentos | 2 de diciembre

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

Lolita
En plató

Lolita se rompe al hablar del documental de su sobrina Alba Flores: "Yo esa película no la puedo ver más"

La actriz está en un momento muy dulce, triunfando sobre los escenarios, como lo hace su sobrina con un documental dedicado a Antonio Flores. Una película que reabre una herida muy dolorosa en la familia.

La Voz: destino final
Este viernes

Ocho semifinalistas y un solo objetivo: llegar a la final de La Voz

El viernes conocemos de cerca a cada uno de los talents que aspiran a convertirse en la mejor voz de este país.

Javier

Usan las fotos de Javier para estafar: "Me han hablado unas 50 mujeres que dicen que me han visto en aplicaciones para ligar"

Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"

Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"

Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá, tras pedir tres años de cárcel y 30.000 euros para Íñigo Errejón: "Sé un hombre y atrévete a confesar"

Publicidad