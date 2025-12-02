Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: "Espero no chocar, porque voy sin gafas"

La joven conocida en redes como "Bikegirl", ha fallecido de forma súbita tras caer de su motocicleta y sufrir un brutal impacto con las llantas traseras de un camión.

Karen Sof&iacute;a Quiroz

Karen Sofía Quirozinstagram

Adrián Ballesteros
Publicado:

La comunidad motera y las redes sociales están de luto tras la muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, influencer colombiana de 25 años conocida por su pasión por las motocicletas bajo el alias 'Bikegirl'. La joven perdió la vida la noche del 26 de noviembre de 2025 en un accidente de tránsito en la vía entre Floridablanca y Girón, ciudades de Colombia.

¿Que ha sucedido?

Según las autoridades de tránsito locales, Karen Sofía viajaba en su motocicleta Suzuki Gixxer cuando intentó adelantar entre un automóvil tipo Chevrolet Spark y un camión. En la maniobra perdió el control de la moto, colisionó contra el coche y cayó al pavimento. Poco después fue arrollada por el camión que circulaba por el carril contiguo y el impacto terminó con su vida.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Las cámaras de seguridad de la vía y los testimonios de testigos están siendo analizados por la Fiscalía para esclarecer con exactitud las causas del accidente.

¿Quién era “Bikegirl” y su legado?

Karen Sofía había construido una comunidad destacada en redes sociales gracias a su contenido sobre motocicletas: rutas, mantenimiento, estilo de vida biker, y su propia experiencia sobre dos ruedas. Sus seguidores, decenas de miles, la admiraban por su valentía, su estilo y su libertad.

Su muerte ha causado una gran conmoción entre seguidores, amigos y otros motoristas. En redes, muchos expresan su dolor y lamentan su pérdida en su última publicación de Instagram. Además, el 29 de noviembre se celebró una misa en su memoria en Bucaramanga, donde familiares y amigos la despidieron entre lágrimas, flores y recuerdos. En la despedida, algunos allegados rindieron homenaje con un emotivo tributo simbólico en su honor.

Premonición por redes

Horas antes del accidente, la influencer había compartido en sus historias un mensaje que hoy muchos interpretan como una premonición. Karen Sofía confesó que conducía sin sus gafas porque se le habían roto, a lo que añadió: "Espero no chocar, porque voy sin gafas". Esa publicación, inicialmente tomada como un vídeo más, ha generado debate tras el desenlace mortal.

La muerte de "Bikegirl" pone en evidencia los peligros reales de la conducción imprudente. Maniobras arriesgadas, adelantamientos peligrosos y la conducción sin los elementos de seguridad adecuados como unas gafas cuando se necesitan, pueden tener consecuencias irreversibles. Su caso vuelve a recordar que la pasión por las motos debe ir acompañada de responsabilidad, prudencia y respeto por las normas de tránsito.

