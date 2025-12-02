Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 2 de diciembre

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

La modelo ha puesto el broche a su visita a Pasapalabra demostrando buena memoria con la tecnología.

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: "Me lo merecía"

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa puede presumir de haber contado con dos grandes invitados en los últimos programas de Pasapalabra. Sólo en esta tarde, María José Suárez se ha encargado de resolver el ¿Dónde Están?, mientras que Luis Larrodera ha hecho pleno tanto en el Una de Cuatro como en La Pista. Gracias a ellos, la concursante coruñesa ha cosechado una secundada para El Rosco.

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

Podría haber logrado aún más tiempo, situándose en récord personal, si Manu hubiera fallado en el ¿Dónde Están?, pero el madrileño ha cumplido con su panel como era de esperar. Entre las dos opciones que le dio Roberto Leal, se decantó por “naturaleza”, dejando “tecnología” para el equipo azul.

En esta ocasión, María José se ha erigido como protagonista al coger las riendas de la prueba en su segundo turno. Rosa se había quedado muy cerca de completar el panel y la modelo ha redondeado la tarea. “Me lo merezco”, ha asegurado tras un grito liberador. ¡Revívelo en el vídeo!

