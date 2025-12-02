Carlos Alsina, tras el ingreso en prisión de Ábalos: "¿Qué diría Pedro Sánchez si fuera Ayuso la que tuviera a sus dos secretarios en la cárcel?"

Cinco días después de que José Luis Ábalos y Koldo García hayan entrado en prisión el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha concedido dos entrevistas. Carlos Alsina, presentador y director de Más de Uno (Onda Cero), cree que las preguntas dirigidas al líder del PSOE han sido muy certeras aunque "algunas de las más jugosas han sido eludidas" por el líder del ejecutivo. "¿Qué estaría diciendo Sánchez si fuera Ayuso la que tuviera a sus dos secretarios en la cárcel? Se ha escapado de la pregunta y no ha dado una respuesta", destacaba.

El periodista ha calificado como "anomalía" algunos temas de los que ha hablado el líder del Ejecutivo en sendas entrevistas como "el decreto ley que aprueba el consejo de ministros esta mañana para contentar a Junts viendo que se incorporan medidas que estaban ya pactadas. Está pensado para situaciones de emergencia en las que se requiere que el Gobierno tome las riendas". Considera que si el presidente del Gobierno está siendo chantajeado su obligación es denunciarlo inmediatamente en un juzgado. "No puede aceptar que nadie le esté sometiendo a un chantaje", matiza.

"Sánchez habla de la condena al fiscal general sin conocer la sentencia"

Tanto Koldo como Ábalos aseguran que Begoña Gómez medió en el rescate de Air Europa. Opina Alsina que, en este sentido, la investigación tendrá que seguir adelante en esa línea como corresponde. Destaca que el presidente ha dado a entender esta mañana que está convencido que el Tribunal Constitucional va a corregir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. "El presidente ha dicho que al fiscal se le ha condenado sin pruebas, si aún no conocemos la sentencia aún no sabemos a qué conclusiones han llegado los magistrados y dónde han encontrado ellos alguna prueba que fundamente la condena. Sánchez habla sin conocer la sentencia y carga sobre el Tribunal Constitucional la imagen de que como el Gobierno decide que García Ortiz es inocente este tribunal va a deshacer la sentencia del Supremo".

"No tiene un pase que el rey emérito haya grabado ese vídeo"

Asegura Susanna Griso que Zarzuela ve "inoportuno e innecesario" el vídeo del rey emérito en el que pide a los jóvenes que apoyen a su hijo, el rey Felipe VI. Cuenta la presentadora que en un primer momento había dudas de que el vídeo fuera producto de la Inteligencia Artificial.

Alsina señala que "no es de inteligencia hacer ese vídeo, incluso aplicando el atenuante de que es un escritor veterano que está promocionando sus memorias", ya que este martes se publica en España 'Reconciliación' el libro en primera persona del emérito . "No tiene un pase que el Rey, que tuvo que abdicar, se permita lanzar el mensaje de pedir a los jóvenes que apoyen a su hijo en el difícil desempeño de unir a los españoles. Favoresque nadie te ha pedido y que además vienen de quien vienen con toda la mancha que acompaña a quien hace esa petición es una faena".

