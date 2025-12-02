Jenni Hermoso: "Nunca me dejé caer, siempre he intentado sobreponerme y demostrarme a mí misma que el fútbol es mi pasión"

Jenni Hermoso, delantera del Tigres UANL mexicano e historia viva de la selección española, se ha sincerado en un vídeo con la RFEF y ha hablado sobre lo que ha supuesto y supone a día de hoy vestir la camiseta de España, con la que ha conquistado un Mundial y una Nations League.

"Detrás de esta camiseta llevas mucha vida vivida, y ¡guau!, la Selección me ha acompañado en toda mi carrera, en las buenas y en las malas y siempre he estado muy orgullosa de vivir esta camiseta y estoy muy orgullosa de mi misma porque a día de hoy la llevo puesta. Nunca me dejé caer, siempre he intentado sobreponerme y demostrarme a mi misma que el fútbol es mi pasión y que la Selección es una de las cosas más bonitas que he sentido y sigo sintiendo", reconoce la delantera madrileña.

La internacional española y una de las mejores futbolistas de la historia de España ha vivido momentos históricos con la selección española y este martes buscará ante Alemania un nuevo título, su segunda Nations League.

"Por todos los momentos tan bonitos que ha habido en la Selección, por todo lo que me queda por vivir, porque sigo queriendo disfrutar del fútbol... eso me ha hecho salir para delante, seguir disfrutando de este deporte y sigo manteniéndome fuerte, que ha sido la base fundamental, no perderme a mi misma, para estar aquí hoy", admite Jenni Hermoso.

Jenni Hermoso y su regreso con España: "Me hizo mucha ilusión porque..."

La delantera del Tigres UANL ha explicado el momento en el que fue llamada de nuevo con la selección española por parte de Sonia Bermúdez.

"Me hizo mucha ilusión porque me hicieron un dibujo y me pusieron todos los partidos desde que estoy en la Selección con cada minuto y dije ¡guau! Ha pasado tanta vida por delante que echas la vista atrás y dices, ¿con qué te quedas? Pues con todo lo que hemos aprendido de las que nos han dejado esa base para que pudiéramos aprovecharlo hoy y hoy igual, vamos a dejar una base para que las de atrás vengan y disfruten y tengan la ilusión de vivir el fútbol", explica Jenni Hermoso.

La delantera internacional española también ha repasado su trayectoria en México y el título logrado con Tigres, reconociendo que es una de las cosas más bonitas que ha vivido como jugadora.

"Tenía muchas ganas de levantar un título en México porque ya eran tres años, estás muy lejos de tu familia y lejos de todo. Es de las cosas más bonitas, que más pude disfrutar, que más celebré... con más calma. Celebrar con la tranquilidad de haberlo dado todo y de que todo tiene su recompensa. Es algo que me llevaré siempre, a nivel de títulos una de las cosas más bonita que he ganado", indica Jenni Hermoso.

Jenni agradece el apoyo de su familia: "Gracias a ellos soy lo que soy hoy"

Por último, la internacional española agradece el apoyo de su familia, clave en su carrera y en todo lo que ha logrado en el mundo del fútbol.

"Gracias a ellos soy lo que soy hoy. Cuando cruce ese túnel y vea el estadio lleno y sepa que está ahí mi familia va a ser muy emocionante y muy bonito porque quiero que estén en todo y en cosas tan bonitas como ese día y esa final ya a partido único lo vamos a disfrutar mucho todos", asegura Jenni Hermoso.

"La Jenni Hermoso como persona también agradece todo lo que le pasa y lo que ha ido superando. A día de hoy poder cerrar con repetir esta historia es algo que enmarcaría en mi vida para siempre. Al 2026 le pido lo mismo que desde hace unos años: tranquilidad y mantenerme siempre fiel a la esencia que tengo siempre dentro y poder disfrutar del fútbol todavía", concluye la delantera española.