Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

Luis Larrodera ha arrasado en esta visita que ha hecho a Pasapalabra. De hecho, ha jugado tan bien que deja una sensación en el plató: ¿es el mejor invitado que ha participado en el concurso? El broche lo ha puesto en este programa con un pleno en dos pruebas: en Una de Cuatro y en La Pista. Ha vuelto a acertar la canción a la primera, como ya hizo la pasada tarde con ‘El 7 de septiembre’.

Paula Prendes no ha podido evitar que Luis ganara de nuevo, en esta ocasión con un temazo de Celine Dion. “I’m alive”, ha respondido el comunicador sabiéndose ganador. Efectivamente, lo era y Roberto Leal se lo ha confirmado así: “Le quiero mucho, pero está de insoportable con todo lo que está haciendo…”.

De esta forma, Luis cierra la visita con un balance de dos plenos en el Una de Cuatro, otros dos en La Pista y otro en Palabras Cruzadas. Sólo se le ha resistido el ¿Dónde Están?. Sin duda, es el invitado que todo concursante desearía. ¡Dale al play!