Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de diciembre

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

El comunicador ha vuelto a firmar otra tarde excepcional en esta visita, con pleno tanto en La Pista como en la prueba Una de Cuatro.

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Luis Larrodera ha arrasado en esta visita que ha hecho a Pasapalabra. De hecho, ha jugado tan bien que deja una sensación en el plató: ¿es el mejor invitado que ha participado en el concurso? El broche lo ha puesto en este programa con un pleno en dos pruebas: en Una de Cuatro y en La Pista. Ha vuelto a acertar la canción a la primera, como ya hizo la pasada tarde con ‘El 7 de septiembre’.

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

Paula Prendes no ha podido evitar que Luis ganara de nuevo, en esta ocasión con un temazo de Celine Dion. “I’m alive”, ha respondido el comunicador sabiéndose ganador. Efectivamente, lo era y Roberto Leal se lo ha confirmado así: “Le quiero mucho, pero está de insoportable con todo lo que está haciendo…”.

De esta forma, Luis cierra la visita con un balance de dos plenos en el Una de Cuatro, otros dos en La Pista y otro en Palabras Cruzadas. Sólo se le ha resistido el ¿Dónde Están?. Sin duda, es el invitado que todo concursante desearía. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?
Mejores momentos | 2 de diciembre

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”
Mejores momentos | 2 de diciembre

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

Lolita
En plató

Lolita se rompe al hablar del documental de su sobrina Alba Flores: "Yo esa película no la puedo ver más"

La actriz está en un momento muy dulce, triunfando sobre los escenarios, como lo hace su sobrina con un documental dedicado a Antonio Flores. Una película que reabre una herida muy dolorosa en la familia.

La Voz: destino final
Este viernes

Ocho semifinalistas y un solo objetivo: llegar a la final de La Voz

El viernes conocemos de cerca a cada uno de los talents que aspiran a convertirse en la mejor voz de este país.

Javier

Usan las fotos de Javier para estafar: "Me han hablado unas 50 mujeres que dicen que me han visto en aplicaciones para ligar"

Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"

Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"

Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá, tras pedir tres años de cárcel y 30.000 euros para Íñigo Errejón: "Sé un hombre y atrévete a confesar"

Publicidad