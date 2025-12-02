Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Mamografías

La Fiscalía archiva la denuncia de 'Amama' por un supuesto borrado de mamografías en Andalucía

Consideran que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la entidad.

La presidenta de 'Amama', Angela Claverol

La presidenta de 'Amama', Angela ClaverolEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) sobre un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ocurre al considerar que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la entidad.

Lo que determina el fiscal es que una "avalancha de peticiones" provocó que el sistema dejara de funcionar con normalidad, por lo que considera que el borrado denunciado por la asociación no se produjo y nunca hubo delito, según adelanta este martes ABC y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía. Posteriormente, a la denuncia se sumó el Defensor del Paciente asegurando que se habían podido destruir documentos que contenían información confidencial sobre la salud y tratamiento de las afectadas. Denunciaban la existencia de posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función pública.

No se han hallado "evidencias directas"

Para la Fiscalía, no se ha producido ninguno de esos delitos, de manera que ha decidido archivar las actuaciones, al no haberse hallado "evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos", según el texto del archivo citado por el periódico.

También resalta que los datos clínicos que obran en la historia médica de las denunciantes "son íntegros, auténticos y coincidentes" y "no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos".

La denuncia de 'Amama'

El pasado 21 de octubre, la presidenta de 'Amama', Ángela Claverol, presentó una denuncia ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo negó.

El supuesto borrado, que este colectivo entendía que podría ser constitutivo de delitos como obstrucción a la justicia, se detectó un par de semanas antes por mujeres que habían acudido a la asociación tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Claverol declaraba que algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya, y también se habría detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas, actuaciones que ahora ha rechazado la Fiscalía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El instituto de una de las dos menores muertas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

La gripe se adelanta en Cantabria y aumentan los ingresos por infección respiratoria

El plan de Sanidad contra la gripe 2025: mascarillas en hospitales y más teletrabajo

Carlos Mazón entrando al Cecopi el día de la dana

El coordinador de prevención de Emergencias evitó que se borraran los vídeos de la llegada de Mazón al CECOPI por precaución

Incendio en un bloque de viviendas de Toledo

Un grave incendio tras una explosión de gas en un edificio deja al menos ocho hospitalizados en Toledo

Clínica dental en Alzira
Alzira

La niña de 4 años ingresada por el tratamiento dental en la clínica que murió otra niña en Alzira recibe el alta

Golpe policial a la banda de los Trinitarios en Cataluña con 15 detenidos
Trinitarios

Golpe policial para descabezar a la banda de los Trinitarios en Cataluña: hay 15 detenidos

Menores con un móvil
Suicidio de menores

El suicidio, primera causa de muerte entre los adolescentes, sobre todo las mujeres

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) registran 76 muertes de menores de entre 15 y 19 años durante 2024, sólo superadas por las 86 contabilizadas en 2000 y muy por encima de las 59 de 2014. El suicidio es ya la primera causa externa de muerte entre los adolescentes.

Alejandro Villena, psicólogo
SALUD MENTAL

Alejandro Villena, psicólogo, sobre la trágica muerte de las dos menores en Jaén: "Hemos fallado en proteger a la infancia y como sociedad"

La Policía todavía sigue manteniendo "todas las líneas de investigación" abiertas acerca de la muerte de las dos jóvenes durante el pasado fin de semana en Jaén. No obstante, se plantea el suicidio como principal hipótesis que dé respuesta a la muerte de ambas chicas. Para poner de relieve la salud mental y entender más de cerca este caso, en 'Noticias de la Mañana' hemos contado con el psicólogo Alejandro Villena.

La presidenta de 'Amama', Angela Claverol

La Fiscalía archiva la denuncia de 'Amama' por un supuesto borrado de mamografías en Andalucía

Tren averiado

Incidencia en un tren Cádiz-Madrid: más de dos horas a oscuras y sin poder utilizar los lavabos

Cae la primera célula terrorista neonazi

¿Qué es 'The Base'?, la peligrosa célula terrorista neonazi que ha caído en Castellón

Publicidad