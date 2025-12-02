La Fiscalía archiva la denuncia de 'Amama' por un supuesto borrado de mamografías en Andalucía

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) sobre un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ocurre al considerar que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la entidad.

Lo que determina el fiscal es que una "avalancha de peticiones" provocó que el sistema dejara de funcionar con normalidad, por lo que considera que el borrado denunciado por la asociación no se produjo y nunca hubo delito, según adelanta este martes ABC y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía. Posteriormente, a la denuncia se sumó el Defensor del Paciente asegurando que se habían podido destruir documentos que contenían información confidencial sobre la salud y tratamiento de las afectadas. Denunciaban la existencia de posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función pública.

No se han hallado "evidencias directas"

Para la Fiscalía, no se ha producido ninguno de esos delitos, de manera que ha decidido archivar las actuaciones, al no haberse hallado "evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos", según el texto del archivo citado por el periódico.

También resalta que los datos clínicos que obran en la historia médica de las denunciantes "son íntegros, auténticos y coincidentes" y "no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos".

La denuncia de 'Amama'

El pasado 21 de octubre, la presidenta de 'Amama', Ángela Claverol, presentó una denuncia ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo negó.

El supuesto borrado, que este colectivo entendía que podría ser constitutivo de delitos como obstrucción a la justicia, se detectó un par de semanas antes por mujeres que habían acudido a la asociación tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Claverol declaraba que algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya, y también se habría detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas, actuaciones que ahora ha rechazado la Fiscalía.