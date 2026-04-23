Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Accidente ferroviario

Al menos 17 heridos tras un choque frontal entre dos trenes cerca de Copenhague, Dinamarca

Algunos de los heridos han sido trasladados en helicóptero en estado crítico. La colisión ha tenido lugar en un paso a nivel de la ciudad danesa de Hillerod.

Imagen de archivo de otro accidente ferroviario en Dinamarca

Imagen de archivo de otro accidente ferroviario en DinamarcaEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Un accidente de tren ha dejado al menos 17 heridos en Dinamarca después de que dos convoyes chocaran frontalmente en un paso a nivel situado en la ciudad danesa de Hillerod, al norte de Copenhague.

Varios heridos han sido trasladados en helicóptero hasta el hospital y al menos cuatro de ellos se encuentran en estado crítico, según ha avanzado el diario danés 'Jyllands-Posten'.

El accidente ha tenido lugar sobre las 6:30h de la mañana de este jueves, tal y como han informado los bomberos, que se han desplazado rápidamente hasta el lugar del siniestro.

Por ahora se desconocen las causas del siniestro, pero la Policía ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

"Seguimos trabajando en el lugar. Podemos confirmar que hay heridos pero no podemos pronunciarnos sobre la dimensión ni el tipo de los daños. Se están haciendo análisis técnicos en el lugar que esperamos que continúen durante un período de tiempo prolongado", ha informado la policía danesa en un comunicado a través de 'X'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Donald Trump lee un pasaje de la Biblia, en el que se llama al arrepentimiento nacional, tras sus ataques al Papa

Donald Trump en el despacho Oval

Publicidad

Mundo

El exsecretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan

Última hora de la guerra de Irán en directo: El secretario de la Marina de Estados Unidos abandona su cargo de forma "inmediata"

Estrecho de Ormuz

Varios países se preparan para retirar minas en Ormuz antes de la cumbre europea de Chipre

Imagen de archivo de otro accidente ferroviario en Dinamarca

Al menos 17 heridos tras un choque frontal entre dos trenes cerca de Copenhague, Dinamarca

Imagen de archivo de preservativos
GUERRA EN IRÁN

Suben los precios de los preservativos un 30% por la guerra en Irán

Estrecho de Ormuz
Guerra Irán

EEUU da a Irán un plazo de tres a cinco días para retomar las negociaciones mientras mantiene el bloqueo de Ormuz

Asesinan a la influencer Katherine Mejía, de 17 años, en Honduras: investigan una posible venganza
INFLUENCER

Asesinan a la influencer Katherine Mejía, de 17 años, en Honduras: investigan una posible venganza

La joven, conocida como 'La Mazorca' en redes sociales, fue encontrada "parcialmente degollada" tras desaparecer un día antes.

Misil balístico exhibido en Irán
IRÁN

Teherán exhibe un misil balístico durante una manifestación a favor del régimen en plena tensión con Trump

Los medios iraníes han mostrado imágenes de una multitud congregada en una plaza en la que se observa a cientos de personas rezando ante el arma.

Cámaras de vigilancia

Luz verde al reconocimiento facial en Reino Unido: cámaras que analizan en tiempo real miles de rostros

Imagen de archivo de la base de Rota

Estados Unidos renovará el mantenimiento de sus bases militares en Rota

200 turistas atrapados

VIDEO: Unos 200 turistas quedan atrapados en una colina de Río de Janeiro durante una operación contra el narcotráfico

Publicidad