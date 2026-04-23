Al menos 17 heridos tras un choque frontal entre dos trenes cerca de Copenhague, Dinamarca

Un accidente de tren ha dejado al menos 17 heridos en Dinamarca después de que dos convoyes chocaran frontalmente en un paso a nivel situado en la ciudad danesa de Hillerod, al norte de Copenhague.

Varios heridos han sido trasladados en helicóptero hasta el hospital y al menos cuatro de ellos se encuentran en estado crítico, según ha avanzado el diario danés 'Jyllands-Posten'.

El accidente ha tenido lugar sobre las 6:30h de la mañana de este jueves, tal y como han informado los bomberos, que se han desplazado rápidamente hasta el lugar del siniestro.

Por ahora se desconocen las causas del siniestro, pero la Policía ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

"Seguimos trabajando en el lugar. Podemos confirmar que hay heridos pero no podemos pronunciarnos sobre la dimensión ni el tipo de los daños. Se están haciendo análisis técnicos en el lugar que esperamos que continúen durante un período de tiempo prolongado", ha informado la policía danesa en un comunicado a través de 'X'.