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Muere un tercer paciente oncológico de los que recibieron por error una dosis seis veces mayor a la pautada

Llevaba varios meses en estado crítico en la UCI del Hospital Universitario de Burgos, donde finalmente ha fallecido.

Imagen del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

Imagen del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)JCYL

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Juan Muñoz
Publicado:

Fallece un tercer paciente oncológico de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada en Burgos tras un error en la preparación de los fármacos.

El paciente llevaba varios meses en estado crítico ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Burgos, donde finalmente ha fallecido, tal y como han informado fuentes del centro hospitalario.

Otros dos pacientes que recibieron la dosis errónea fallecieron el pasado mes de diciembre.

Presunto homicidio por imprudencia

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 ya inició diligencias previas, tras la muerte de los dos primeros pacientes, por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

La Fiscalía Provincial de Burgos pidió al juzgado la apertura de diligencias durante el pasado mes de marzo después de que el Defensor del Paciente y uno de los afectados denunciaran la presunta negligencia.

Carlos Cartón, gerente del hospital, reconoció que la preparación del fármaco "no se hizo como debería haberse hecho", atribuyendo lo sucedido a un fallo humano.

Tanto él como otros responsables del hospital expresaron su pesar ante lo ocurrido, transmitiendo sus condolencias a las familias y poniendo a su disposición los recursos del hospital.

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