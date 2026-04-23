Àngel Llàcer, Ana Peleteiro, Alberto Chicote o Esperansa Grasia revelan quién creen que querría matarlos: “Había miradas como cuchillos”

Alberto Chicote ha asegurado no tener enemigos, mientras Esperansa Grasia ha recordado a una compañera suya del supermercado con la que tenía “miradas como cuchillos”.

Glòria Serra tiene claro que su productor en ocasiones querría acabar con su vida, “nos llevamos bien, pero cuando tenemos broncas, saltan chispas” ha asegurado la presentadora.

Ana Peleteiro habla de su enemistad con su prima mayor Marta y Àngel Llàcer ha confesado que cree que “me quiere asesinar Lolita porque la hago imposible la vida en Tu cara me suena”.

¿Cuál sería el escenario del crimen y cómo lo habrían hecho? Descubre las respuestas de las celebridades invitadas a Una fiesta de muerte.