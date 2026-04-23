Suben los precios de los preservativos un 30% por la guerra en Irán

El sexo será más caro. El cierre del estratégico Estrecho de Ormuz sigue teniendo consecuencias en los productos cotidianos y el mayor fabricante de preservativos del mundo ha sido muy claro, subirá los precios un 30%. "La situación es muy delicada. Los precios de las materias primas, de los materiales, son elevados. No nos queda más remedio que trasladar el coste a los clientes", ha asegurado Goh Miah Kiat, director ejecutivo de Karex en una entrevista reciente.

Al aumento del precio de los materiales, de la energía y el transporte se suma también la falta de existencias de este producto. Esto repercute directamente en el coste de los materiales derivados que se emplean en la fabricación de preservativos, como el nitrilo, el látex sintético o los lubricantes. "Hay cierta escasez de caucho sintético. El nitrilo ha escaseado bastante. Los precios ya se han duplicado" añade Miah Kiat. Además, el encarecimiento del transporte marítimo obliga a ajustar los precios finales para compensar el aumento de gastos.

La compañía, con sede en Malasia, produce miles de millones de preservativos cada año que se distribuyen en más de un centenar de países. Muchos de ellos abastecen tanto a marcas comerciales como a programas sanitarios internacionales destinados a la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Los expertos ya advierten del riesgo para la salud. Sonia Sáenz de Buruaga asegura que "a nivel de salud pública vamos a tener complicaciones porque son productos que se utilizan muchísimo".

El estrecho de Ormuz, una vía esencial

Expertos en comercio internacional aseguran que el Estrecho de Ormuz es una vía esencial por la que transita una parte considerable del petróleo mundial. Cualquier interrupción en este punto estratégico tiene un efecto dominó que afecta a industrias muy diversas, desde la energía hasta productos sanitarios y de consumo diario.

Este episodio vuelve a poner de relieve la interdependencia de la economía global. Un conflicto o una interrupción logística a miles de kilómetros puede terminar afectando a la disponibilidad y al precio de productos básicos en cualquier rincón del mundo, recordando que, en un mercado globalizado, la estabilidad de las rutas comerciales sigue siendo clave para la vida cotidiana.

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