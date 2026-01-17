Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ITALIA

Muere un joven de 18 años tras ser apuñalado por su compañero por motivos de celos en un instituto

Según medios italianos, tras ser detenido, el agresor dijo: "Quería matarlo. No debería haberse permitido publicar una foto suya con mi novia en redes sociales".

Un coche de la Polic&iacute;a italiana

Un coche de la Policía italianaArchivo

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Youssef Abanoub, un joven italiano de 18 años de padres egipcios, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Sant'Andrea tras ser apuñalado en clase por un compañero de su instituto en La Spezia, en la región de Liguria, al noroeste del país. Aunque le intervinieron quirúrgicamente, acabó muriendo a causa de las heridas.

El ataque se produjo alrededor de las 11:00 horas de este viernes en los pasillos del instituto de formación profesional. El atacante, otro joven de 18 años marroquí, estudiaba en el mismo instituto, y tras una discusión sacó un cuchillo que había cogido de casa y se abalanzó sobre la víctima.

Los celos por una chica, posible motivo del asesinato

Un profesor intervino y consiguió detenerlo y desarmarlo, pero fue demasiado tarde. El agresor ya había dado una puñalada a Abanoub que le perforó el brazo. Según relatan a los investigadores los testigos que también se encontraban en la escuela, los dos implicados tuvieron una discusión días antes por problemas de celos hacia una chica.

Según informa el diario Corriere della Sera, durante la detención, el chico dijo: "Quería matarlo. No debería haberse permitido publicar una foto suya con mi novia en redes sociales". En el diario de Milán añaden que todo comenzó en el baño durante un cambio de clase, cuando "hubo un intercambio de acusaciones, una discusión, y entonces el agresor sacó el cuchillo y persiguió a la víctima que intentó correr hacia su aula, pero le alcanzó y le apuñaló justo delante de la puerta".

Consecuencias penales del detenido

Ahora, el asesino se enfrenta a un delito de asesinato, pero también podría ser acusado de un delito de premeditación. También se están recogiendo y examinando testimonios de compañeros del instituto que aseguran que no era la primera vez que el detenido acudía a clase armado con un cuchillo.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, lamentó profundamente la muerte del joven "que afecta profundamente a la comunidad escolar y a todo el país" y enfatizó "la urgencia de recuperar la cultura del respeto, empezando por la escuela".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, sábado 17 de enero de 2026

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.

Una decena de personas afectadas por un incendio en una vivienda en Granada

Imagen de la Ertzaintza

Localizan el cadáver calcinado de una persona en un descampado de Bizkaia

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

Un hombre persigue con un hacha a otro conductor por una discusión de tráfico en Palma: "Vete de aquí o te abro la cabeza"

Familiares de las víctimas
NAUFRAGIO INDONESIA

Andrea Ortuño pide "justicia sin rencor" tras el naufragio en Indonesia en el que murieron sus familiares

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 17 de enero de 2026

Un vecino de Vecilla, León, pide ayuda para que no le quiten a la cierva, Pepa que ha adoptado
Javi y la cierva "Pepa"

Un vecino de La Vecilla, León, pide ayuda para que no le quiten a la cierva que ha adoptado

Pepa la cierva, así ha sido bautizada, apareció en La Vecilla de Curueño, León y comenzó a seguir a Javi, un vecino que la acogió en su finca junto a otras cuatro ovejas.

Imagen del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)
NEGLIGENCIA MÉDICA

Homicidio imprudente o "fallo humano": a qué delitos se enfrentan los responsables del error del fármaco que causó dos muertes en Burgos

El error en la preparación de un medicamento oncológico que provocó la muerte de dos pacientes y dejó a otros tres gravemente afectados en el hospital de Burgos podría tener graves consecuencias penales.

Se derrumba el ábside de una iglesia del siglo XIII declarada Bien de Interés Cultural

Se derrumba el ábside de una iglesia del siglo XIII declarada Bien de Interés Cultural

Servicios de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU)

Muere un joven de 19 años atragantado por un gajo de una mandarina mientras paseaba con su amigo por Alicante

Aviso amarillo por nieve y lluvia en Castilla y Léón

Once comunidades en alerta por la borrasca Harry

Publicidad