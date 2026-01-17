Muere un joven de 18 años tras ser apuñalado por su compañero por motivos de celos en un instituto

Youssef Abanoub, un joven italiano de 18 años de padres egipcios, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Sant'Andrea tras ser apuñalado en clase por un compañero de su instituto en La Spezia, en la región de Liguria, al noroeste del país. Aunque le intervinieron quirúrgicamente, acabó muriendo a causa de las heridas.

El ataque se produjo alrededor de las 11:00 horas de este viernes en los pasillos del instituto de formación profesional. El atacante, otro joven de 18 años marroquí, estudiaba en el mismo instituto, y tras una discusión sacó un cuchillo que había cogido de casa y se abalanzó sobre la víctima.

Los celos por una chica, posible motivo del asesinato

Un profesor intervino y consiguió detenerlo y desarmarlo, pero fue demasiado tarde. El agresor ya había dado una puñalada a Abanoub que le perforó el brazo. Según relatan a los investigadores los testigos que también se encontraban en la escuela, los dos implicados tuvieron una discusión días antes por problemas de celos hacia una chica.

Según informa el diario Corriere della Sera, durante la detención, el chico dijo: "Quería matarlo. No debería haberse permitido publicar una foto suya con mi novia en redes sociales". En el diario de Milán añaden que todo comenzó en el baño durante un cambio de clase, cuando "hubo un intercambio de acusaciones, una discusión, y entonces el agresor sacó el cuchillo y persiguió a la víctima que intentó correr hacia su aula, pero le alcanzó y le apuñaló justo delante de la puerta".

Consecuencias penales del detenido

Ahora, el asesino se enfrenta a un delito de asesinato, pero también podría ser acusado de un delito de premeditación. También se están recogiendo y examinando testimonios de compañeros del instituto que aseguran que no era la primera vez que el detenido acudía a clase armado con un cuchillo.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, lamentó profundamente la muerte del joven "que afecta profundamente a la comunidad escolar y a todo el país" y enfatizó "la urgencia de recuperar la cultura del respeto, empezando por la escuela".

