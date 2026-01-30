Detenida una mujer tras confesar haber matado a su pareja en Bilbao

Una mujer de 55 años ha sido acusada de matar a su pareja, un hombre de 67 años, en el domicilio que compartían en el barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad. Los hechos ocurrieron este viernes, cuando la Ertzaintza acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un posible homicidio.

Al entrar en la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo del hombre con signos de haber sufrido una muerte violenta. La mujer, que se encontraba en el interior del piso, reconoció ante la policía vasca ser la autora del crimen.

Ante esta confesión, procedieron a su detención y se ha iniciado una investigación. La policía científica trabaja en el lugar para recabar pruebas y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Según el diario 'DEIA', que ha podido hablar con varias vecinas, la víctima regenteba un local: el bar Fernan. El hombre estaba jubilado, pero continuaba detrás de la barra, han contado.

