Asesinada una mujer en Mos y buscan a su pareja como presunto autor del crimen

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en el municipio de Mos. La Guardia Civil busca a su pareja, un hombre de 57 años, como presunto autor del crimen. Según fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la víctima, identificada como María Belén, fue localizado en el suelo de su vivienda con signos de haber sido apuñalada.

Los hechos se conocieron cuando la hermana de la mujer acudió al domicilio. Fue en ese momento cuando, presuntamente, el agresor huyó del lugar. Desde entonces, las fuerzas de seguridad mantienen activo un operativo para localizar al sospechoso, de nacionalidad española.

Las primeras diligencias apuntan a un episodio de violencia ocurrido en el ámbito de la pareja. Fuentes consultadas han señalado que no constaban denuncias previas ni antecedentes en el sistema VioGen, el programa estatal de seguimiento y protección de víctimas de violencia machista.

La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado a EFE que se trata de vecinos de la zona "de toda la vida" y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, "llevaban separados un tiempo". Además, ha expresado el pesar de todo el ayuntamiento por un suceso "inesperado" que tiene "consternados" a sus habitantes.

Del mismo modo, ha añadido que esta tarde se concentrarán frente al consistorio en repulsa por lo acontecido. Además, mañana mismo convocarán una reunión extraordinaria del pleno municipal para proceder a la declaración del luto oficial.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del crimen, mientras se analizan los indicios recogidos en la vivienda y se recaban testimonios del entorno de la víctima. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y trabaja para confirmar la autoría de los hechos.

Sexto posible feminicidio en 2026

De confirmarse este asesinato como un crimen machista, sería el sexto caso registrado en lo que va de 2026. Desde que comenzaron a recopilarse datos oficiales en 2003, el número total de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a 1.348.

Hace apenas una semana, otro suceso similar sacudió a la opinión pública. Un hombre se entregó tras matar a su expareja, una mujer británica de 33 años y madre de tres hijos, en Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga. En ese caso, el juez decretó prisión provisional para el presunto autor.

Según los datos disponibles, en tres de los cinco feminicidios registrados este año existían denuncias previas por violencia machista, lo que representa un 60 % del total. Tres de las víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro de los agresores tenían nacionalidad española.

Recursos de atención a las víctimas

El teléfono 016 atiende a víctimas de violencia machista y a su entorno las 24 horas del día, en 53 idiomas. También está disponible el correo 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112, al 091 o al 062, o utilizar la aplicación ALERTCOPS si no es posible realizar una llamada.

